「戒菸就贏」挑戰28天不吸菸抽8萬　首創「關懷人獎」可領1萬

▲2026「戒菸就贏比賽」正式開跑，今年以「為愛行動 戒菸就贏」為號召。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

2026「戒菸就贏比賽」正式開跑，今年以「為愛行動 戒菸就贏」為號召，只要成功完成戒菸挑戰，就有機會抽中「成功戒菸獎」，共8組名額，參賽者與見證人合計可獲得新台幣8萬元獎金。今年也首度將協助民眾戒菸的醫事人員納入獎勵對象，挑戰成功就能獲得1萬元獎金。

國健署指出，本次活動採兩人一組方式，由吸菸者擔任參賽者，並邀請一位不吸菸的親友擔任見證人，於4月底前完成報名，另鼓勵參賽者在活動期間至全國戒菸服務合約醫事機構（包含醫院、診所、藥局及衛生所）接受戒菸服務，並由醫事人員擔任「戒菸關懷人」，在戒菸過程中提供專業建議與持續關懷，協助參賽者提升戒菸成功率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽期間為2026年5月2日至5月29日，只要連續4周完全不吸菸、不使用任何菸品或類菸品，即符合成功戒菸資格並可參加抽獎。成功戒菸並抽中獎金者，參賽者與見證人共得8萬元獎金（各得4萬元）；今年活動更加碼，中獎參賽者只要是經由合約醫事機構接受戒菸服務，其戒菸關懷人也可獲得「戒菸關懷人獎」，加獲1萬元獎金。

▲根據世界衛生組織（WHO）指出，吸菸每年造成全球超過800萬人死亡。（圖／達志示意圖）

藝人李㼈今以成功戒菸的義工身分出席記者會，呼籲吸菸者透過戒菸門診尋求專業協助，並提供戒菸4招對抗菸癮，包括「深呼吸15次、喝一杯冷水、用力伸展身體、刷牙或洗臉」。



根據世界衛生組織（WHO）指出，吸菸每年造成全球超過800萬人死亡，任何形式的菸品都會危害健康，不僅會增加罹患心血管疾病、癌症及呼吸道疾病等風險，產生的二手菸也會傷害身邊的人，即使熄菸後，殘留在衣物、家具與室內環境中的菸霧仍會形成「三手菸」，長期暴露同樣會對健康造成影響。

國健署署長沈靜芬提醒，目前有提供多元且便利的戒菸服務，民眾可至全國近3,000家合約醫事機構向醫師及衛教師進行相關諮詢，規劃量身打造的戒菸服務；或可撥打免付費戒菸專線（0800-63-63-63），或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363）隨時進行戒菸諮詢。