打呼伴隨「3徵兆」很危險！　醫警告：正在慢性窒息中

▲打呼伴隨3徵兆，恐是睡眠呼吸中止症，正處於慢性窒息中。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你家枕邊人半夜震耳欲聾的打呼聲常吵得你難以入眠嗎？別以為只是噪音，小心他正處在慢性窒息的風險中！耳鼻喉科醫師蔡明劭示警，當打呼聲伴隨「3危險徵兆」，如打呼聲忽高忽低、呼吸突然停頓以及白天精神極差，一旦符合其中1項，恐是「睡眠呼吸中止症」找上門，應及早就醫檢查。

蔡明劭醫師在YouTube分享衛教影片提供「3大線索」，以判斷一個人的打呼是否潛藏危險。若出現以下情況，請盡快尋求醫療協助並就醫檢查：

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線索1：打呼聲忽高忽低

若打呼聲一下飆高、一下低沉，以不同頻率來表現，代表多個部位阻塞，通常代表較嚴重的睡眠呼吸中止症。

線索2：觀察到呼吸停頓

除了打呼聲外，若觀察到伴侶在睡眠中「呼吸會突然停頓」，且時間長達10秒、甚至30秒，即符合典型的呼吸中止現象，必須特別小心。

線索3：白天精神極差

最明顯的自覺症狀就是越睡越累！白天完全沒精神，甚至在開車時都會忍不住打瞌睡，這類情形很容易發生意外。

事實上，蔡明劭就曾收治一名神情憔悴、上班提不起勁、開車也精神渙散的男子。太太驚恐目睹他睡到一半完全沒聲音、臉色發黑如茄子，當場嚇到整個人彈起。經過檢查發現，男子患有極為嚴重的睡眠呼吸中止症，睡眠中血氧只剩55%，身體正處於慢性窒息狀態。

蔡明劭提醒，血氧降到55%已接近危險臨界值，白天的疲憊僅是冰山一角。長期嚴重的缺氧會導致精神不濟、記憶力下降，甚至引發「血壓升高、心律不整、代謝惡化」等連鎖反應。他強調，睡眠呼吸中止症絕不只是打呼大聲那麼簡單，若未及時處置，心血管風險將會明顯上升。

▲該問卷用於評估個人是否罹患阻塞性睡眠呼吸中止症。（AI協作圖／記者李佳蓉製作，經編輯審核）

為了預防更多憾事，蔡明劭也整理臨床常用的「STOP-BANG」問卷，建議民眾為自己與家人進行初步評估。只要回答「是」或「否」：

●打呼很大聲（隔著門都聽得到）

●白天常疲倦或想睡

●有人觀察到你睡覺會停止呼吸

●有高血壓

●BMI＞30

●年齡＞50

●男性頸圍＞40cm（女性＞35cm）

●男性

蔡明劭呼籲，若上述問項中符合3題以上即屬中高風險，5題以上則強烈建議安排睡眠檢查。他提醒：「如果你身邊有人睡覺會突然沒聲音、臉色變暗，請不要只是幫他拉被子。請建議他看醫師。」透過分享與提醒，也許就能救回身邊家人每一個真正安全的夜晚。