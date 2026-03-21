睡滿8小時還是累！問題出在作息節奏　醫4招校正生理時鐘

▲生理時鐘一亂，肥胖與心血管風險跟著來，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

許多民眾因為生活忙碌與工作壓力導致平日睡眠不足，到了週末便一路睡到下午，醫師指出，這種忽早忽晚的補償性作息，看似補眠實則打亂生理時鐘，不僅影響精神與專注力，也可能增加代謝與心血管健康的負擔。想要改善，可以從固定入睡起床時間等4方面著手，校正生理時鐘。

聯安預防醫學機構聯欣診所院長、家醫科醫師顏佐樺表示，所謂「生理時鐘」，指的是人體依循週期循環運作的晝夜節律系統，負責協調各生理節奏，影響睡眠、荷爾蒙分泌、血壓與血糖代謝。若晝夜節律穩定，夜間修復效率佳，白天精神也較穩定，反之，入睡與起床時間頻繁變動，即使睡滿7到8小時，身體仍可能無法順利完成修復，導致白天疲憊、注意力下降。

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顏佐樺指出，對於輪班族群而言，真正的風險並非單次的晚睡，而是連續性且長期的晝夜節律處於混亂狀態，讓生理系統無所適從。也因此，試圖用假日一口氣償還累積整週的睡眠債，反而是打亂生理時鐘關鍵原因。

顏佐樺強調，生理時鐘其實因人而異，關鍵在於找到適合自己的穩定頻率。若是天生屬於晚睡晚起的夜貓族，只要能維持一致的作息，就能降低對身體的負擔。

根據美國心臟協會（American Heart Association, AHA）分析多項研究提醒，輪班與夜班族群的冠狀動脈心臟病風險約增加26%，且風險會隨著年資提升。若每天入睡的時間落差超過一個半小時，長期下來心血管系統的疾病風險高出兩倍以上。

AHA也指出，假日報復性熬夜與補眠的「社交時差」，會造成肥胖與消化風險提升。另外，用餐時間也會影響晝夜節律系統，像是早餐或晚餐太晚吃，除了會增加糖尿病罹病機率，還會影響代謝，更會干擾身體修復。

顏佐樺指出，要降低生理時鐘紊亂對健康帶來的衝擊，首要任務是固定起床與入睡時間，即使是假日，也不建議與平日落差超過一小時。其次是環境的介入，可採取早上補光、晚上減光的策略，起床後接觸10至20分鐘自然光以抑制褪黑激素，睡前一小時則調暗環境光源，降低手機螢幕亮度，為大腦建立更容易入睡的節奏與氛圍。

此外，三餐定時也有助於穩定晝夜節律，顏佐樺建議，盡量就寢前三小時完成最後一餐，有助於降低消化系統對夜間修復的干擾。許多上班族習慣「下班後才運動」導致失眠，則需要重新檢視運動強度與時機，建議將高強度的鍛鍊調整至白天或傍晚前完成，避免運動促進腎上腺素釋放，使大腦保持清醒，讓原本希望藉由運動釋放壓力的美意，反而成了生理時鐘的負擔。

顏佐樺指出，臨床上，常結合穿戴裝置的睡眠紀錄或透過具臨床醫學意義的睡眠檢查，來評估睡眠品質、睡眠規律性、是否有呼吸中止症風險等，協助找出影響睡眠的關鍵因素，降低晝夜節律失衡帶來的長期健康風險。