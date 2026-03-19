網瘋傳「睡前3小時不吃」助長高　兒醫揭4大風險：可能生長遲緩

▲醫師強調，「空腹睡覺助長高」是過度簡化解讀生理反應的迷思。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／兒童內分泌專科醫師陳奕成

「睡前兩三小時不要吃東西，會幫助長高」

這大概是近幾年來傳播最快速的「長高迷思」了！爸爸媽媽也有聽過這種說法嗎？

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甚至我還發現，這幾天不只是推廣小朋友要空腹睡覺，還衍生出連運動前也建議小朋友空腹更會幫助長高的說法。

對！這是迷思。這是過度簡化解讀生理反應的「成長迷思」！

昨天分享了如浩醫師的說明，獲得了很多爸爸媽媽的迴響，今天也來和大家聊聊我對這種說法保持質疑的地方，並且轉化為簡單的圖文，方便有需要的家長轉載。

空腹、飢餓、甚至血糖偏低的時候，身體確實可能「暫時」讓生長激素分泌上升。但小朋友的身體會產生這樣的反應，是因為這時候一個比長高更重要、更緊急的任務要完成：那就啟動多種調節機制，包括增加生長激素的分泌，來維持血糖穩定。

也就是說，不只是生長激素，其他可能對成長有負面影響的壓力荷爾蒙，像是腎上腺素（皮質醇），也會同時一起作用。這也就是為什麼，雖然睡前餓肚子的確能刺激生長激素分泌，但不代表孩子的身高就會因此增加得比較快。

做個簡單的比喻：因為飢餓刺激而增加分泌的生長激素，就像家中突然遇到緊急狀況，爸爸媽媽趕快把平常預留的緊急備用金拿出來應急。表面上看起來，家裡一時之間「可以動用的錢變多了」，血液裡的生長激素分泌增加了。但這不代表你們家真的變得更有錢，也就是身高並不會真的增長更快！

甚至，如果為了追求讓生長激素在「空腹狀態下」分泌，而刻意讓原本喊餓的孩子在睡前餓肚子，不僅無法實質幫助長高，還有可能帶來以下4大風險：

1. 破壞生長激素最大的「夜間睡眠高峰」：

如果孩子帶著強烈的飢餓感上床，血糖偏低會促使交感神經活躍與壓力荷爾蒙（如皮質醇）上升，導致孩子翻來覆去、難以入睡，甚至半夜容易醒來，直接破壞深層睡眠的結構。

2. 生長激素無法轉換為實質身高（IGF-1低下）：

空腹雖然的確會短暫刺激生長激素分泌，但長高真正需要生長激素的下游產物「類胰島素生長因子-1 IGF-1」來刺激骨骼生長。如果孩子因為挨餓導致整體熱量或營養攝取不足，肝臟就無法合成足夠的IGF-1。結果就是讓孩子處於「生長激素偏高卻長不高」的營養不良型生長遲緩。

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3. 隔日暴飲暴食與肥胖風險

研究顯示，睡前若處於過度飢餓的狀態，或是因為睡不好導致睡眠不足，都會打亂大腦的食慾調節機制。容易導致孩子隔天精神不佳，還會促使他們在白天更渴望攝取高糖、高油脂的「垃圾食物」，增加他們肥胖的風險。

4. 情緒不穩與專注力下降

孩子的腦部發育需要穩定的葡萄糖供應。刻意讓孩子在睡前挨餓，不僅會引發睡前親子衝突，隔天早上起床時也容易因為低血糖而出現脾氣暴躁、早晨疲倦、以及在學校專注力低下的情況。

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總而言之，所謂的「睡前空腹」是指「睡前2～3小時不吃大餐或高糖零食」，目的是讓腸胃休息、避免胰島素飆升；而不是在孩子「確實感到飢餓時，強制禁止進食」。如果孩子睡前真的餓了，給予一杯溫鮮奶或一小把堅果，讓他們安穩入睡，才是對長高最有幫助的作法。

現在很多親子網紅、醫療網紅常常一發現到有高流量的題材，就開始相互對標、翻拍，爸爸媽媽難免上網的時候會不斷被灌輸了同樣的資訊，不論是正確的還是有偏差的。

那身為關心孩子成長的家長們，要怎麼避免被網紅們為了流量所創造的說法帶著走呢？我覺得：有成長方面相關的疑惑，還是請教專業的#兒童內分泌科醫師，是最保險的方式。

本文經授權轉自：粉專【兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地】