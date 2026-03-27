腸泌素針劑亂象頻傳　醫揭風險：未經醫師評估自行施打恐越減越傷身

▲腸泌素減重效果顯著，但切勿自行購買、使用。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

俗稱「瘦瘦針」的腸泌素減重藥物近年備受關注，但民眾不能將其視為「想瘦就自己買來打」的減重神器。中華民國肥胖研究學會榮譽理事蕭敦仁醫師指出，這類針劑已核准適用於特定的肥胖症族群（BMI≥30kg/m²，或≥27kg/m²至<30kg/m²且合併一項體重相關共病），屬處方藥物，必須經過醫師處方並遵從醫囑方可達到減重效果。若未經專業醫師評估自行施打或任意加重劑量，則可能出現副作用，不可不慎。

▲中華民國肥胖研究學會榮譽理事蕭敦仁醫師。



從糖尿病治療到體重管理 腸泌素具長期臨床基礎

中華民國肥胖研究學會理事暨臺北醫學大學附設醫院副院長王偉醫師說明，腸泌素為人體小腸分泌的荷爾蒙，有助控制血糖，早年被應用於糖尿病治療，但後來發現部分患者使用後體重顯著下降，才逐漸發展出減重用途，並取得「血糖控制」及「體重管理」兩種適應症。

▲中華民國肥胖研究學會理事暨臺北醫學大學附設醫院副院長王偉醫師。



臨床應用超過20年 長期實證與安全性

蕭敦仁醫師表示，過去的腸泌素藥物藥效持續時間有限，但隨著製藥技術進步，已發展出作用時間更長的長效製劑，且臨床應用經驗累積已超過20年，研究數據相當充分，只要遵循醫師使用，安全性高，療效也穩定。

多數副作用皆為短期可控 依規範使用相對安心

談到腸泌素的副作用，王偉醫師說明多半是輕微的腸胃道不適，通常屬於短期反應。民眾常耳聞的「胃癱」，其實多指的是胃排空速度變慢，並非真正不可逆的「癱瘓」，多數情況下會隨身體適應而逐漸改善。

他也提醒，若需接受腸胃鏡檢查、手術或麻醉前，務必主動告知醫師有使用此類藥物，因胃排空延遲，空腹時間需要拉長，一般建議在檢查前一週暫停用藥，以避免胃內殘留食物，降低吸入性肺炎等風險。

蕭敦仁醫師則表示，腸泌素藥物的副作用常與劑量調整有關，正確方式是從低劑量開始，依治療狀況循序上調，若起始劑量過高或自行加量，容易出現噁心、嘔吐，甚至其他併發症；根據臨床觀察，只要依照醫囑使用，95%以上幾乎不會出現明顯不適，僅少數人有輕微噁心。

「自購自打」成最大風險來源

兩位醫師同時強調，「自購自打」是目前最大隱憂。蕭敦仁醫師提到，曾有一名50歲女性因錯誤施打高達建議劑量的4倍，當天即因劇烈嘔吐送醫，後來在醫師的門診重新從低劑量開始並逐步調整，不僅在8周內順利減重10公斤，過程也無明顯副作用。

王偉醫師提醒，腸泌素治療的安全前提是正確用藥，使用前務必經醫師評估，切勿自行於網路購買或調整劑量，尤其此類藥物對保存溫度有所要求，來源或運送過程不明，皆恐影響效果與安全。

長期療效關鍵為「體重管理金三角」

王偉醫師亦強調，減重過程中除了脂肪下降，可能也會流失肌肉，建議搭配足夠的蛋白質攝取及運動訓練，方可維持健康的身體組成。

兩位醫師共同提醒，減重金三角是患者需掌握的一大準則，也就是「醫療介入」搭配「飲食調整」與「運動訓練」的行為改變。若單純依賴藥物，不僅容易復胖，也可能增加身體負擔，唯有在醫療團隊、營養師專業指導下，才能達到兼顧減重成果與健康的長期目標。