糞便潛血陽性不追蹤　國健署示警「大腸癌死亡風險增64%」

▲大腸癌早期多無症狀，若出現症狀才就醫，常已進展至晚期。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

大腸癌早期多無症狀，若出現症狀才就醫，常已進展至晚期。值得注意的是，有不少民眾即便糞便潛血檢查發現陽性，仍沒有進一步做大腸鏡檢查。國健署指出，糞便潛血檢查陽性者若超過6個月不做大腸鏡檢查，罹癌風險會增加30%，如果一直未進一步接受確診檢查，大腸癌死亡風險將增加64%。

根據112年癌症登記及113年死因統計，國人大腸癌發生人數居十大癌症第2位、死亡人數居第3位。為提升早期發現率，國健署自114年起擴大大腸癌篩檢對象為45至74歲者及40至44歲有家族史者，每2年可公費篩檢一次。



國健署癌症防治組簡任技正李嘉慧指出，研究指出，定期接受大腸癌篩檢，可減少34%晚期大腸癌發生率，降低40%大腸癌死亡率，糞便潛血檢查是一項簡單、非侵入性、能有效找出高風險族群的篩檢方法，若檢查異常，應進一步接受大腸鏡檢查，可及早發現癌前病變或早期癌症，及早治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國健署自114年起擴大補助45至74歲者及40至44歲有家族病史（其父母、兄弟姊妹或子女曾患有大腸癌）者，每2年可接受一次公費糞便潛血檢查。實施一年以來，受檢人數已逾167萬，比前一年同期增加3成，其中新增45～49歲及40～44歲有家族史的目標族群30.8萬人，占整體篩檢人數18.4%。



糞便潛血檢查若結果為陽性，這並不代表已確定罹癌，可能是痔瘡、腸道息肉或其他消化道出血疾病，但是須儘速安排大腸鏡檢查，釐清出血原因，若發現病兆或息肉，經切除可儘早阻斷癌前病變發展。

李嘉慧提醒，112年癌症登記統計資料顯示，早期癌（第0-1期）大腸癌5年存活率達9成以上，若第4期才就醫，存活率僅有16%，根據資料顯示，糞便潛血檢查為陽性者，若超過6個月不做大腸鏡檢查，罹癌風險會增加30%，超過一年以上才做，罹患晚期大腸癌的風險則更達2.8倍，如果一直未進一步接受確診檢查，大腸癌死亡風險將增加64%。

