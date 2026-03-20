下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗數值驚：確診糖尿病

▲女子私密處反覆發炎，她卻完全無感，抽血檢驗當場確診糖尿病。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

私密處發炎是常見的婦科問題。台中榮總婦產科醫師謝筱芸分享，門診近日收治一名40多歲女子，因陰道與泌尿道反覆感染就醫，檢查發現發炎狀況極為嚴重，不僅尿中帶血，內褲上還有白色乳酪狀分泌物，令人驚訝的是，患者本人竟表示「完全沒有不舒服的感覺」。醫師警覺安排抽血，結果顯示糖化血色素竟高達11.5%，當場確診糖尿病。

謝筱芸醫師在粉專透露，這種神經大條的表現反而讓她提高警覺。詢問後得知女患者有糖尿病家族史，當下安排抽血檢查即確診糖尿病，對方這才恍然大悟，這幾年牙齦一直反覆發炎「怎麼看都看不好」，原以為是口腔問題，沒想到竟然是高血糖在作怪。

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謝筱芸直言，在門診已不只一次從反覆陰道炎的患者身上診斷出糖尿病。她解釋，當血糖過高時，身體對細菌和黴菌的抵抗力會下降，導致私密處和泌尿道更容易陷入反覆發炎的惡性循環。她提醒，別被「沒有不舒服」的假象給騙了，30歲以上的成年人應定期進行健康檢查，才能看清楚身體的真實狀況。

謝筱芸呼籲，一旦出現以下「5種狀況」，不要只是一再買藥塞或擦藥，建議將「血糖檢查」列入評估項目：

1. 陰道炎反覆發作

2. 泌尿道感染常復發

3. 牙齦經常發炎

4. 傷口比較慢好

5. 有糖尿病家族史