偏頭痛患者7成伴隨暈眩　醫：常被誤認內耳疾病

▲研究發現，7成偏頭痛患者同時飽受「頭暈或暈眩」之苦。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

許多民眾常以為「偏頭痛」只是單純頭痛，但台北榮總最新研究顯示，高達7成的患者同時飽受「頭暈或暈眩」之苦。北榮一般神經科王嚴鋒主任指出，若有反覆頭暈伴隨頭痛，甚至頭暈時雖沒有頭痛，但有偏頭痛病史，且一般診治後未有顯著進步，應尋求神經內科醫師的專業協助，切勿自行服用成藥治療。

王嚴鋒說明，在此研究中，高達7成的偏頭痛患者會出現頭暈或暈眩的前庭症狀，和沒有前庭症狀的病患相較，這些患者的生活失能程度、焦慮與睡眠問題更為嚴重，但臨床上卻常被誤認為是和偏頭痛無關的內耳問題，如前庭神經炎、梅尼爾氏症、耳石脫落等。

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病友曾小姐飽受20幾年偏頭痛困擾，發作經常伴隨頭暈和暈眩，一個月至少要吃20天的止痛藥，也曾經反覆耳石脫落發作，在使偏頭痛單株抗體治療後，頭痛、頭暈和暈眩發作都減少；病患王小姐則是從小容易暈車，長大後才開始有偏頭痛，原本頭痛發作多的時候，經常連坐公車捷運時也很容易暈車，在偏頭痛控制後，偏頭痛發作減少，也比較少暈車。

▲北榮今舉辦偏頭痛研究記者會。（圖／記者趙于婷攝）

王嚴鋒說，門急診有很大一部分患者是頭痛、頭暈，另外還有很多人頭痛，都會認爲是脖子緊、肩頸硬引起，可能透過按摩放鬆就舒緩，但其實往往其實都有偏頭痛的前庭症狀，本次大規模研究，是針對北榮與關渡醫院2,801位患者進行分析，揭示了偏頭痛與前庭症狀的高度關聯性，該項研究也發表於神經醫學重量級期刊「Neurology」，獲選為繼續教育題材，並被歐洲頭痛年會選為2025年十大重要臨床頭痛研究之一。

而該研究第一作者安南醫院神經內科杜宜憲醫師也提醒，許多患者反映頭痛時伴隨天旋地轉或身體浮動感，雖然診斷為「前庭偏頭痛」的人僅佔六分之一，但其餘有前庭症狀的偏頭痛患者，就算不完全符合「前庭偏頭痛」診斷，同樣深受其苦，不應被忽視，有頭暈症狀的病患，若有偏頭痛相關症狀，可妥善治療偏頭痛，頭暈症狀也可能改善。