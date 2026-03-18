西醫、牙醫完成192小時訓練都可針灸　衛福部：不能報健保

▲針灸不是只有中醫師能執行，西醫、牙醫只要受過完整的針灸相關訓練也可操作。（圖／記者洪巧藍攝）

記者邱俊吉／台北報導

坊間有復健科診所提供針灸治療，並收取自費，引發不少人對其是否具有中醫資格，及收費有無違法等疑問；專家指出，現行制度允許具有西醫師、牙醫師資格者，只要完成針灸相關訓練，即可執行針灸，但無法申報健保，須自費，民眾若只想接受中醫師針灸，就醫前一定要問清楚。

對此，衛福部中醫藥司司長蘇奕彰表示，依現行規定，醫師或牙醫只要達成192小時的針灸訓練，即可依法執行相關醫療行為，且不分科別；他也強調，這僅限於醫療技術的執行資格，並不等同具備中醫師身分，若未取得中醫師證照，不得宣稱為中醫。

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在收費方面，蘇奕彰說，針灸是否納入健保，取決於執行者的醫療體系，如屬中醫診所，提供的針灸屬於中醫健保給付範圍，但若由西醫、牙醫執行，因為都不在中醫健保體系內，原則須採自費，價格則由各地衛生局依規範核定。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長蘇守毅則說，健保並未禁止非中醫師施行針灸，但明確規定不得申報健保，故西醫、牙醫診所若進行針灸治療，多屬自費或作為附加服務；他指出，部分診所名稱標示為「復健科」，卻同時提供針灸，容易讓民眾誤以為屬中醫服務。

蘇守毅提醒，一般中醫診所多以健保為主，自費針灸通常在1000至1500元左右，並應清楚標示收費方式；至於自費項目及價格，並非全聯會統一訂定，而是由各縣市衛生局依據自費相關收費辦法審議後定案。