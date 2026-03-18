23歲女視力惡化竟是「圓錐角膜」惹禍　愛揉眼睛也屬高風險

▲病患張小姐（右2）與孫啟欽副院長（左2）醫師團隊合影。（圖／基隆長庚醫院提供，資料照）

記者洪巧藍／台北報導

看不清楚不⼀定只是近視加深！23歲張小姐右眼視力逐年惡化，就醫檢查發現罹患「圓錐角膜」，最佳矯正視力僅剩0.25，已影響日常生活與行車安全。醫師指出，圓錐角膜是⼀種常被忽略、卻可能造成永久視⼒損害的眼睛疾病，台灣估計約有4萬名患者，但實際被診斷的不到一半，長期揉眼睛者、過敏性結膜炎患者、有家族病史者是高風險族群。

收治個案的基隆長庚醫院副院長孫啟欽指出，角膜是眼球最前方的透明弧形薄膜，負責折射光線並形成清晰影像，厚度僅約半毫米，卻承擔眼睛2/3的屈光能力。當角膜膠原纖維支撐力減弱，無法抵擋眼內壓，導致角膜中央鼓起成錐狀，使光線無法精準聚焦，影像模糊，即為角膜膨出症。其中最常見類型就是圓錐角膜，部分屈光手術術後角膜結構不穩定也可能導致。

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▲角膜基質內環植入術後。

孫啟欽表示，圓錐角膜好發於青春期至30歲左右，初期常被誤認為近視或散光加深，隨著疾病進程會逐漸出現視力模糊與影像扭曲、頻繁更換眼鏡度數、畏光與眩光、夜間視力不佳、多重影像（重影）、無法配戴隱形眼鏡等警訊。若未及時治療，可能導致角膜混濁、永久性疤痕，造成視力無法逆轉的損害，甚至需接受角膜移植。

孫啟欽說明，進展型圓錐角膜的治療依病情嚴重程度分為三個層次，從矯正視力到強化角膜結構，再到手術重建。輕中度、角膜穩定，可採硬式透氣隱形眼鏡(RGP)矯正；進行性惡化中，則採角膜交聯術(CXL)，以紫外線+核黃素強化角膜膠原纖維，阻止惡化進展，但對於中度、角膜前凸明顯者，視力改善幅度有限。

張小姐屬於重度角膜變形，檢查角膜最大屈光度(Kmax)高達63.8D（正常約42.00D-45.00D），即使配戴眼鏡或硬式隱形眼鏡也效果不佳，經完整評估後接受「角膜基質內環植入術(CAIRS)」，術後隔日檢查Kmax降至49.9D，角膜規則度明顯改善。術後一週追蹤，最佳矯正視力提升至0.5，視覺品質顯著改善。

▲孫啟欽副院長(前排左)醫師團隊完成角膜基質內環植入術。

角膜基質內環植入術(CAIRS)是近年國際間新興且備受關注的角膜重建技術。孫啟欽說明，手術是使用人類捐贈角膜組織製成的弧形植入物，透過微創飛秒雷射在角膜基質層建立精準隧道後植入，以增加角膜張力、重新分布受力，改善角膜不規則變形。病患約2-4週內可恢復日常活動，視力在3個月內趨於穩定。

長庚醫院眼科團隊提醒，對於高風險族群而言，日常生活中的預防措施是減緩圓錐角膜惡化的第一道防線，應養成四個日常好習慣以守護角膜健康，包括：1不揉眼睛、2穩定控制過敏、3護眼3C守則（每30分鐘休息5分鐘，避免過度乾眼）、4定期追蹤。

由於圓錐角膜早期發現就能避免視力永久受損，民眾若有疑慮或症狀出現，請盡早至眼科接受角膜地形圖檢查，多數患者可避免走向角膜移植。