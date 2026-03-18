90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

▲泡沫尿也是腎臟病不可忽視的警訊之一。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

根據統計，全球慢性腎臟病盛行率約落在8～16%，而台灣盛行率更有逐年攀升的趨勢。大千綜合醫院腎臟內科陳孟財醫師表示，隨著人口老化，腎病風險大增，但臨床上竟然僅有10%的患者「知道自己腎臟出問題」！ 由於腎功能異常在早中期幾乎「沒感覺」，他提醒，守護腎臟不能靠感覺，必須透過抽血與驗尿才能精準掌握。

陳孟財醫師點名慢性腎臟病「10大高危險族群」，包括：高血壓、糖尿病、心血管疾病、代謝症候群、蛋白尿、抽菸、痛風、有家族病史、年齡大於65歲，以及長期服用止痛藥者，務必提高警覺。

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陳孟財強調，一旦身體出現「泡（泡沫尿）、水（四肢或臉部水腫）、高（高血壓）、貧（貧血）、倦（疲倦）」等5大症狀時「往往已經進入病程末期」，這也是為什麼許多患者一確診就面臨洗腎危機。

許多患者確診後會因為「醫師叫我控制蛋白質」而連肉都不敢吃，結果導致越吃越沒力。大千綜合醫院營養師陳怡姍澄清，蛋白質不是不能吃，而是要「吃對、吃得剛剛好」。攝取過多會產生含氮廢物增加負擔，但攝取太少會造成肌肉流失。她建議將珍貴的蛋白質額度留給魚肉、蛋、豆腐、瘦肉等高品質來源。

為了讓患者在有限的額度內吃得飽又有體力，陳怡姍建議，主食應改選「低蛋白澱粉」，例如：冬粉、米粉、藕粉、蘿蔔糕或太白粉。這類食材能提供足夠熱量，且蛋白質含量極低，可避免主食蛋白質過度擠佔配菜額度。

陳孟財最後也呼籲，慢性腎臟病雖然不可逆，但透過早期的篩檢與正確的營養介入，患者依然能保有高品質的生活與良好的體能。