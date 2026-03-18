林依晨自爆腦下垂體囊腫開刀　醫揭常見症狀：生理期亂、頭痛

▲林依晨近日在節目中自爆曾罹患腦下垂體囊腫。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙于婷／台北報導

金鐘影后林依晨近日在節目中自爆曾罹患「腦下垂體蝶鞍部囊腫」，不得不緊急停工動腦部手術，引發關注。醫師指出，腦下垂體腫瘤大多為良性，但會影響內分泌，主要症狀包括生理期不規律、頭痛、視力模糊、視野缺損，臨床會依照症狀評估是否需要手術治療。

腦下垂體囊腫的發生主要是胚胎發育時期的殘餘組織，隨著時間形成充滿液體的囊泡。北榮神經外科主治醫師王緯歆受訪時說明，腦下垂體有分前葉、後葉組織，胚胎發育時兩個腺體會合而為一，前後中間會有黏液組織，如果沒有退化加上黏液本身會有黏液分泌，隨著時間就會造成囊腫，但因為裡面主要是黏液，所以大多都是良性的。

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王緯歆進一步提到，腦下垂體囊腫在變大過程中，會影響內分泌功能，特別是年輕女性會出現「生理期不規律、不孕症」等問題，如果囊腫體積更大，就可能擠壓視神經，會產生視野模糊、缺損，另囊腫變大，對局部也會有壓力，可能引發頭痛。

在手術必要性方面，他指出，如果不是神經壓迫，必須在短時間內減壓情況下，大部分都有藥物可以調控內分泌問題，手術部分主要還是要看是否有明顯不適症狀，如果都沒有症狀，建議可以一年追蹤一次，期間出現新的症狀，也可以重新評估，如果只有單純生理期不規律問題、泌乳激素過高，也有藥物可以治療。

王緯歆說，因為年輕女性只要遇到生理期不規律，大部分都會去檢查，經過醫師判斷、抽血檢驗，通常會比較早發現相關問題，但男性患者通常都是症狀夠明顯才會發現，例如嚴重頭痛、不孕、噁心嘔吐、視野缺損等。

由於腦下垂體囊腫大多是良性，通常可以保守觀察，但也不能說永遠穩定。王緯歆提醒，囊腫內部有時候可能也會小小瘀血，短時間會膨脹，就會發生頭痛劇烈，噁心、嘔吐等全身性症狀，臨床也見過病人突然身體不舒服，找不出原因，鈉離子降得很低，檢查又發現內分泌不足，才進而發現問題。

另外，林依晨也透露，自己因為工作長期熬夜拍戲，身心壓力大，導致問題變嚴重。王緯歆提醒，腦下垂體囊腫會讓內分泌調控不正常，內分泌是影響全身的，如果長時間在高壓、熬夜狀態，內分泌本身調控又沒有很靈敏，那當然會加劇問題，因此如果知道自己有相關問題的民眾，建議日常要特別留意自身工作和生活狀態，若出現明顯症狀要盡快就醫檢查。