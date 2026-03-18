學者批「台灣淪肺葉切除王國」　健保署揭3年數據：92%確診肺癌

▲健保署長陳亮妤說明肺部手術統計數據。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

有學者以「台灣淪全球肺葉切除王國慘痛鬧劇」為題發表評論，指國內推行低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，可能讓民眾被「過度診斷」與不必要的手術。健保署長陳亮妤今（18）日公布國內過去3年統計監測，肺部手術執行並未大幅增加，尤其是肺葉切除手術每年維持在4千多人；值得注意的是，接受肺部手術患者後續比對，有高達92%確診肺癌，比例相當高。

肺癌早期無症狀，確診時多數已是晚期，為了及早發現治療，國健署自2022年7月起率先針對具肺癌家族史及重度吸菸者，導入公費LDCT肺癌篩檢。然而日前台北醫學大學公共衛生學院教授高志文投書媒體指出，台灣將LDCT肺癌篩檢措施推廣到一般民眾，可能讓許多民眾被「過度診斷」，白白挨刀接受不必要的「肺葉切除」手術，引發醫界議論。

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衛福部長石崇良今日受訪表示，國內公費篩檢計畫鎖定在高風險群，這幾年做下來確實也發現一些早期肺癌患者，陽性率1.2%，與其他國外研究相近。但他也坦言，LDCT推行有外溢效果，一些民間或者縣市政府推動非公費篩檢對象的LDCT篩檢，陽性率可能相對低。

健保署今日公布公費肺癌篩檢推動後，過去3年肺部切除相關手術統計，依序是2023年的21,309人、2024年的21,378人、2025年的21,753人，約增加2%，再以手術可細分3類：

（1）肺葉切除手術人數為4,161、4,193、4,311，約增加150人。

（2）肺分葉切除手術人數為3,628、3,843、4,181，約增加553人。

（3）楔狀切除手術人數為13,520、13,342、13,261，約減少259人。

陳亮妤說明，開始做公費LDCT後3年，3類肺部手術沒有巨幅增加，最關鍵的「全肺葉切除」一直維持在4,000多件，非常平穩。更重要的是，後續去比對接受這3種肺部手術的病人，有高達大概92%真的拿到肺癌重大傷病卡，數據並不低。至於接受手術者有多少是接受公費LDCT而來，還要和國健署比對數據。

陳亮妤也提到，健保署自2025年起將分析結果回饋醫院，強化離群值醫院的輔導，協助醫院檢視院內手術執行情形，強化病人安全。

根據國健署統計，到去年底為止全國肺癌篩檢已提供27萬7,306人次檢查服務，並找出3,139名確診肺癌個案。以風險因子區分，其中2,020人（64.4%）具肺癌家族史，991人（31.6%）為重度吸菸者，128人（4.1%）同時具肺癌家族史且為重度吸菸者。因接受篩檢而確診個案中約8成（2,556人）屬早期（0期及1期）個案，僅約1成（453人）屬晚期（3期及4期）個案。