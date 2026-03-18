健康幣延後上路！石崇良：將整合文化幣、運動幣　集點換超商折抵

▲國民黨立委廖偉翔質詢衛福部長石崇良健康幣議題。（圖／翻攝自立法院Youtube/國會頻道）



記者洪巧藍／台北報導

衛福部擬推「健康幣」來鼓勵民眾主動參與健康促進行為，衛福部長石崇良日前透露會於4月公布細節，不過他今（18）日於立法院詢答時坦言，行政院已指示研議整合包含文化幣、客家幣、運動幣等多種「幣」，健康幣也會配合，因此推動期程上會往後延，「4月份來不及」。

石崇良去年10月提出「健康幣」概念，核心理念是結合公共衛生政策與誘因機制，透過累積點數的方式，提高民眾接種疫苗及參與癌症早期篩檢的意願，點數未來可作為折抵運動場館費用、健康商品或相關服務的工具。

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國民黨立委廖偉翔今日於立法院衛環委員會質詢時問及推動進度，以及4月份是否會如期上線？石崇良回應，衛福部有與各大超商洽談，對方也展現相當合作意願；至於上線時間，因為先前立委提到政府有好幾個「幣」，包含文化幣、客家幣、健康幣等，希望能整合，所以行政院長已有指示朝這個方向走，衛福部會搭配整體的整合方案推動，期程上會往後延。

石崇良也提到，健康幣目前規劃會有兩個機制，一方面是「記點」，搭配現行健保署健康存摺APP平台擴充健康幣專區，把從事健康行為包含打疫苗、癌篩等算成點數，做積分累計。另一方面搭配國健署「Health Go」APP，產生QR Code和合作商家兌換。

廖偉翔質疑多個APP很擾民，對長輩也不友善，恐怕會影響推廣。石崇良表示，會分開是因為「健康存摺」裡面有多項醫療資料，和擔心個資資安疑慮；透過國健署平台承載，再跟商家合作產生 QR Code 兌換，這樣就不會拿著「健康存摺」去做消費行為，資安比較好管理。

廖偉翔指出，衛福部日前在媒體透露健康篩檢可以換健康幣，但篩檢在公衛分類屬於「第二段第三級」，他建議應該從「第一段」健康促進開始，且角色應該更加重要。石崇良強調，健康幣也有規劃跟「穿戴式裝置」結合，包含運動、走路一天走多少步來納入積點，希望結合生活型態與習慣改變，所以運動一定會包含在內。

廖偉翔也質疑，健康幣和運動幣是否有疊床架屋的問題？石崇良強調這是「生態循環」，使用運動幣去做運動，運動之後可以累積點數來換健康幣，最後做相關消費折抵。廖偉翔建議健康幣規劃不應太封閉，要廣泛運用在其他地方，否則會運動的人本來就會運動，變成拿優惠的都是同一群人。