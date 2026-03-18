馬達加斯加6歲童「吃不了走不了」　跨海來台治療半年可跑跳

▲非洲馬達加斯加6歲男童Boum。（圖／北醫附醫提供）

記者趙于婷／台北報導

非洲馬達加斯加6歲男童Boum，因雙側唇顎裂、左手併指與右腳發育不全等先天多重異常，自幼進食、喝水與行走都困難重重。橫跨半個地球到台北醫學大學附設醫院，歷經6個月治療後，終能正常吃飯喝水、開心跑跳。

Boum去年9月抵台，歷經11次門診及3次手術後，唇顎外觀與口腔功能皆明顯改善，不僅發音能力提升，也能正常進食與飲水，手部併指經分離重建後可進行基本抓握，右腳透過義肢裝設與復健訓練，也逐漸能穩定行走、跑跳。由於Boum是3月壽星，北醫附醫今也特別舉辦慶生會，曾參與治療的各科團隊齊聚一堂為他慶生。

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負責統籌此次跨國醫療計畫的顱顏中心陳國鼎主任指出，Boum雙側唇顎裂、顱縫早閉，羊膜帶症候群導致左手手指併指與右腳發育不全，下肢沒有腳掌，除了外觀異常外，也面臨進食以及手腳行動能力的生存考驗。

▲醫療團隊在半年內完成三階段關鍵手術，讓Boum能行走、踢球。（圖／記者趙于婷攝）

陳國鼎說，唇裂與顎裂修補的黃金治療期為嬰兒出生後3個月及9至12個月內，但受限於馬達加斯加的醫療資源且Boum居住偏遠地區，錯失最佳手術時機，再加上多重先天異常，手術與麻醉風險皆高於一般唇顎裂個案，對醫療團隊而言是一項相當艱鉅的挑戰。

陳國鼎表示，醫療團隊在半年內完成三階段關鍵手術，包括雙側唇裂與顎裂修補、鼻部重建、左手併指分離重建以及右腳羊膜帶鬆解手術，讓右腳得以裝配義肢，整體治療不僅著眼於外觀重建，更希望讓Boum恢復進食功能、改善發音清晰度，提升手部精細動作，同時透過義肢裝配與復健訓練，建立行走能力，讓Boum有機會奔跑、玩耍、踢足球。

陳國鼎強調，顱顏與肢體重建並非治療的終點，未來隨著Boum成長，仍需持續追蹤語言發展、牙齒咬合及義肢調整情形，北醫附醫也已聯繫馬達加斯加當地義肢廠商，協助後續的保養與調整服務，提供Boum更多協助。