5歲弟感冒心跳剩30下！醫驚揭「兒科急診最怕」　有5大警訊別拖

▲5歲弟因感冒併發心肌炎，心跳每分鐘不到30下，緊急送ICU裝葉克膜搶命。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

孩子感冒，家長最怕高燒不退，但在兒科急診醫師眼中，真正令人心驚膽顫的，其實是那些「看起來像感冒，實際上卻在攻擊心臟」的疾病。兒科急診醫師吳昌騰分享一起個案，一名5歲男孩最初僅有發燒、嘔吐等感冒症狀，沒想到短短不到4天爆發心臟衰竭「心跳每分鐘不到30次」，緊急住進加護病房裝上葉克膜搶救，才從鬼門關前撿回一命。

吳昌騰醫師在粉專揭露這名「偽裝大師」的真面目——急性心肌炎。他回憶，男童發燒幾天食慾、精神都不好，但對父母來說「很多孩子感冒時都會這樣」。第4天開始劇烈嘔吐、腹瀉，甚至反應肚子痛、胸口悶，家長原以為是腸胃炎，怎料孩子竟在診間突然昏倒、眼睛上吊、呼吸困難。送醫途中病況急轉直下，男童心跳一度掉到每分鐘不到30次，血壓幾乎量不到，全身循環面臨崩潰。

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「為什麼兒科急診醫師最怕心肌炎？」吳昌騰直言，心肌炎早期症狀如發燒、咳嗽、嘔吐、腹痛、精神差，與普通感冒或腸胃炎極為相似。其致命關鍵在於「分子模仿」，由於部分病毒蛋白質結構與人體心肌細胞相似，導致免疫系統在攻擊病毒時，誤把心肌細胞當成敵人，造成「誤傷友軍」的慘劇。

吳昌騰進一步解釋，一旦心臟受損，收縮力會快速下降，進而引發心律不整、猝死。研究更顯示，年輕人猝死案例中，約有10%與心肌炎相關。所幸該名男童在醫療團隊啟動葉克膜替代心肺工作後，心臟功能在第5天從20%回升至60%，幾週後順利出院。

心肌炎5大奪命警訊

吳昌騰提醒，一個提早的警覺就可能救回一個孩子，若孩子在感染期間出現異常訊號，務必盡快就醫。

1. 精神突然變差：表現出異常虛弱、嗜睡。

2. 持續嘔吐或腹痛：且看起來不像單純的腸胃炎。

3. 呼吸困難或變快：孩子主訴胸悶、胸痛。

4. 活動力明顯下降：原本活潑的孩子突然完全不想動。

5. 臉色蒼白、手腳冰冷：這可能代表身體循環已經變差。