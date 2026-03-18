兒科醫曬「BBBBB」神祕戰績！一票家長剉咧等：全班已10人請假

▲不少家長透露孩子班上不少人因感染B流而請假。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

兒科門診最近簡直成了戰場！小兒科醫師王韋力昨（17）晚在粉專分享最新的「門診戰績」，內容竟只有一串神祕符號：「BBBBB⋯⋯」，並反問網友：「有人看得懂，我在說什麼嗎？」沒想到這串代碼隨即引發家長圈共鳴，紛紛驚喊：「這波真的太可怕！」

這則貼文一出，中醫師賴韋圳隨即在底下附和：「B流超多！」一票崩潰家長也紛紛留言回報災情，「最近真的很多B」、「兒子班上已經請假10個了！全是BBBBB」、「校長開會也提到，最近簽假單一堆都是B流」、「剛中完的路過」，甚至有班級同時出現A流與B流案例，讓不少爸媽瑟瑟發抖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，這波「B超過A」的現況連醫師都感到罕見。耳鼻喉科醫師李典憲有感驚喊：「這兩天B型流感真的超級多！」他坦言，這種B流案例多於A流的情況，這幾年真的很少見，甚至有家長反應孩子班上竟有10多名同學同時請假，人數多到嚇一跳。

李典憲在粉專指出，觀察感染B流的小朋友主要以發燒、肌肉痠痛、全身倦怠無力、肚子痛、噁心、反胃為主；至於常見的喉嚨痛、咳嗽等上呼吸道症狀，反而排在其次。

疾管署長羅一鈞曾解釋，雖然B流症狀通常會比A流輕微一點，重症可能性較低，但是感染之後除了高燒、倦怠之外，可能容易合併小腿痠痛、全身肌肉痠痛等症狀；此外，他更提醒感染過A流的人，還是會再感染B流！兩者之間並沒有交叉保護力，必須特別注意。