肺癌篩檢遭疑「過度診斷」白挨刀　石崇良：陽性率與國際相當

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

有公衛學者質疑，肺癌篩檢措施「低劑量電腦斷層（LDCT）」推行，可能讓民眾被「過度診斷」與不必要的手術。衛福部長石崇良今（18）日回應，國內公費篩檢陽性率與國外研究相近；而過去已發布「肺部結節處置指引」釐清哪些結果屬於惡性；健保署則持續監測手術是否有過度問題，以期能找到早期癌症也減少不必要手術。

台北醫學大學公共衛生學院教授高志文投書媒體指出，台灣將低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢措施推廣到一般民眾，可能讓許多民眾被「過度診斷」，白白挨刀接受不必要的「肺葉切除」手術。

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衛福部長石崇良今日出席立法院社福衛環委員會，他會前受訪表示，肺癌長年是癌症十大死因之首，其困難點在於約有半數肺癌新診斷時是第四期，五年存活率僅12%至13%，相當惡性。因為早期沒有什麼症狀，讓肺癌不容易發現，才會透過中研院院士楊泮池教授領導團隊進行風險族群研究，找出台灣人罹患肺癌可能風險因子，包含吸菸行為與家族史。

國健署自111年7月起率先針對具肺癌家族史及重度吸菸者，導入公費LDCT肺癌篩檢，去年起再擴大篩檢對象。石崇良表示，國內公費篩檢計畫鎖定在高風險群，這幾年做下來確實也發現一些早期肺癌患者，陽性率1.2%，與其他國外研究相近。

石崇良坦言，LDCT推行有外溢效果，一些民間或者縣市政府推動非公費篩檢對象的LDCT篩檢，陽性率可能相對低。他說，過去國內已經發布肺部結節處置指引，釐清哪些小結節比較屬於惡性變化，或者何時介入，參考國外以及國內專家共識發布指引。

「至於這個手術上有沒有過度的問題，我們會持續地監測。」石崇良表示，健保署有分析各個醫院、醫師之間差異，從113年就開始回饋給醫院，和114年比起來手術陽性率就相對地有一些改善跟提升。他強調，會持續來努力，一方面希望找到早期的癌症，一方面也盡量減少不必要的手術，讓病人免挨刀、免受苦。