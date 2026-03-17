蜱蟲病SFTS致死率3成！「症狀、感染途徑」6QA一次看

▲疾管署防疫醫師林詠青說明發熱伴血小板減少綜合症。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內時隔3年再確診1例發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）病例，也是台灣歷年來第3例個案，疾病管制署今（17）日分析，該疾病為人畜共通傳染病，蜱蟲叮咬為主要傳染途徑，境外移入、國內流行風險低，但因為致死率可達到3成，對國人健康有一定影響，整體疫情風險屬於「中度」，《ETtoday新聞雲》整理6大QA，帶民眾一次搞懂。

Q1：什麼是發熱伴血小板減少綜合症？

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據疾管署官網指出，發熱伴血小板減少綜合症為新興急性傳染病，由發熱伴血小板減少綜合症病毒感染導致。

國際間自2009年於中國首次發生SFTS病例後，日本、韓國、越南、緬甸和泰國亦陸續報告案例，近年在東亞呈持續流行並伴隨地理分布擴張的趨勢。國內於2019年確認首例個案，疾管署2020年4月15日列為第四類法定傳染病。

Q2：怎麼傳染？

疾管署防疫醫師林詠青表示，SFTS主要是由遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬傳染，國外雖曾報導醫護人員於照顧病患時直接接觸病患血液、體液或呼吸道飛沫顆粒等而導致感染的事件，但病例數極少，顯示蜱蟲叮咬仍為最主要傳染途徑。

此外，動物包含牛、羊、豬、貓、狗、鼠類，野生動物如鼬獾、白鼻心、穿山甲等可能遭到感染，候鳥身上也可能帶有蜱蟲，如果蜱蟲身上帶有SFTS病毒，可能會透過候鳥遷徙造成遠距離的跨國傳播。

▲衛生單位使用旗幟法 (Flagging)採檢蜱蟲，將白色法蘭絨或棉布固定在長棍末端，如同旗幟一般，在草叢表面或植被上方拖過。（圖／疾管署提供，下同）

Q3：症狀有哪些？

林詠青表示，SFTS潛伏期約7至14天，人類遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬後，感染者多數有發燒，腸胃道症狀如噁心、嘔吐及食慾不振，甚至肌肉酸痛、血小板及白血球減少的情形。血小板減少嚴重可能會造成出血問題，肝腎功能異常嚴重時少數患者可能出現多重器官衰竭等導致死亡。

Q4：致死率高嗎？

林詠青表示，目前統計致死率約5%~15%，但日韓、中國研究發現死亡率可能更高可達到3成，最嚴重甚至有達到5成，分析主要造成死亡重要因素為年長者，感染後住院時間較長，會讓致死率大幅提升。

Q5：如何治療？

疾管署表示，發熱伴血小板減少綜合症目前無特定的治療藥物，以支持性療法為主。

▲SFTS蜱蟲病病媒。

Q6：如何預防感染？

疾管署副署長林明誠表示，蜱蟲俗稱「壁蝨」或「八腳怪」，主要棲息於草叢、樹林等野外環境，4月至10月為國內蜱蟲活動季節，呼籲民眾應注意防範蜱叮咬，避免暴露於蜱蟲孳生的草叢、樹林等環境。

如需進入這些區域，應做好個人防護措施，包括著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，並將褲管塞進襪子或鞋子裡，衣物及皮膚裸露處可使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（picaridin）的防蚊蟲藥劑。

林明誠強調，結束戶外活動後應檢查是否遭蜱蟲叮咬或附著，若發現遭蜱蟲叮咬，應使用鑷子夾住蜱蟲的口器，小心將其摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並盡快沐浴更衣，以降低感染機會。如出現疑似症狀，請及時就醫並告知暴露史，以利及早診斷與治療。

▲預防SFTS（蜱蟲病）。