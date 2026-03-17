3歲童「血便半年」以為便秘　竟是長2公分大腸息肉

▲台北慈濟醫院兒科部腸胃科李致任醫師。（圖／院方提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

3歲的林小妹過去半年反覆出現間歇性血便的情形，家長曾多次帶她至診所就診並依便秘症狀治療，但服用診所開立的軟便藥後仍時好時壞，由於糞便潛血檢查呈陽性，進行大腸鏡檢查，發現有一約2公分大的單顆息肉，隨即予以切除並止血，術後病理報告顯示為良性的幼年型大腸息肉。

台北慈濟醫院兒科部腸胃科李致任醫師指出，兒童血便的原因多樣，常與便祕有關，但也可能與腸胃道感染、腸套疊、大腸息肉以及小腸處的梅克爾憩室相關，若出現血便情形，應先觀察糞便型態與顏色，若為硬便合併肛門疼痛，多半與便祕、肛裂有關，但若糞便質地正常，卻反覆出現鮮紅或暗紅色血液，甚至持續數周以上，就必須提高警覺。

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其中兒童常見的大腸息肉以「幼年型息肉」為主，臨床上約9成以上屬良性病變，其發生原因為偶發型，沒有特別的發生原因，以台灣而言，臨床發生率約2％，好發年齡以1-7歲的學齡前兒童為主，最典型的症狀即為無痛且反覆性的血便，血色多為鮮紅或暗紅色，若長時間不予理會，部分孩童容易因慢性出血而出現臉色蒼白、活動力下降等缺鐵性貧血表現。

李致任指出，臨床診斷會透過糞便顏色來分辨出血位置，若糞便顏色為黑色可能為胃、十二指腸等上消化道出血，若糞便顏色為鮮紅色可能為大腸、直腸處的下消化道出血，若檢查後懷疑大腸病灶，大腸鏡檢查是最關鍵且具決定性的工具，不僅能直接觀察腸道是否有息肉等病灶，更可在同次檢查中完成切除治療。

李致任提醒，在日常照護方面，良好的飲食與生活型態是維持腸道健康的重要關鍵，家長可從日常三餐著手，讓孩子多攝取新鮮蔬菜、水果及含有膳食纖維的天然食材，並建立固定如廁時間與規律作息，幫助腸胃順暢運作，若孩子出現反覆血便、體重下降、生長停滯、發燒、臉色較為蒼白或精神活動力明顯下降等情況，應提高警覺、及早就醫。