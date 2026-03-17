每次愛愛都聞臭「還附贈白垢」女友嚇瘋！　醫揭癌變真相

▲女子驚見男友GG白白一層垢，擔心會致癌拉著他求診。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

泌尿科診間總有許多令人尷尬、難以啟齒的小故事，正不時上演著。一名女子帶著男友走進診間，控訴兩人每次愛愛時總有一股難以言喻的氣味，甚至瞥見男友私密處還「附贈白白的垢」，嚇得她上網查資料後驚呼：「包皮垢會致癌！」一旁的男友則委屈辯解，強調自己天天都有洗，且因為有疤痕體質不敢隨便動刀。

泌尿科醫師陳鈺昕在粉專「恆昕泌尿科診所」發文衛教，包皮垢本是人體正常的代謝物，由汗水、皮膚細胞及皮脂腺分泌物組成，本身並不會直接轉化成癌細胞。然而，若長期堆積，會透過慢性刺激與發炎導致紅腫、潰瘍，進而增加癌變機率。此外，包皮內側溫暖潮濕，易成為HPV病毒的溫床，提高菜花或其他癌症風險；若個人衛生習慣不佳，出現久不癒合的腫塊，更是早期癌變的徵兆。

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該如何預防「GG癌變」發生？陳鈺昕提出4大防線。除了每日徹底清潔外，若有包莖或包皮過長建議處理，直接消除死角；同時應接種九價HPV疫苗預防感染，並保持不抽菸的健康習慣，避免免疫力下降影響細胞修復。

針對許多男性的夢魘「疤痕體質（蟹足腫）能不能割包皮？」陳鈺昕解釋，蟹足腫是皮膚受傷後修復機制異常，導致纖維組織或膠原蛋白過度增生。不過，蟹足腫常見於胸、背、肩膀等皮膚張力高的地方，「陰莖皮膚較薄且張力小，出現疤痕的可能性較低」。

目前的醫療技術也能大幅降低「變蜈蚣」的風險。陳鈺昕提到，包皮槍手術採用一次性自動吻合器，切口平整美觀；而雷射手術則能精準切除並同步止血，加速術後癒合。他建議，由經驗豐富的醫師執刀並配合嚴密的術後護理，即便是擔心疤痕的患者，也能在醫師指導下抑制疤痕生長，並安心告別包皮垢與癌變隱憂。