回暖皮膚乾癢、冒紅疹　醫提醒「1族群」易反覆發作

▲不少患者在換季會出現搔癢、乾燥等情況。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近日氣溫回升、濕度增加，不少民眾開始出現皮膚搔癢、乾燥脫屑或紅疹等情況。醫師提醒，對一般人來說可能只是短暫的不適，但對於甲狀腺疾病患者而言，症狀往往更為明顯，甚至反覆發作、難以緩解，應特別留意。

中醫師周宗翰表示，春季本就是人體免疫系統較容易波動的時期，而甲狀腺疾病多與自體免疫失調有關，當季節變化與免疫失衡同時出現時，皮膚問題就容易被誘發或加劇，臨床上常見甲狀腺功能亢進、低下或橋本氏甲狀腺炎患者，在春天出現皮膚乾癢、甚至蕁麻疹等症狀。

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周宗翰指出，從中醫觀點來看，春季與「肝」相關，氣血運行較為活躍，當體內氣血失衡或陰血不足時，容易出現「風動則癢」的情形。尤其甲狀腺患者本身免疫系統較敏感，當外在氣候變化或壓力增加，身體可能透過皮膚表現出不適反應。

他進一步說明，皮膚搔癢多與「風邪」及「血燥」有關，若屬陰虛血燥體質，皮膚容易因缺乏滋養而乾燥發癢；若長期壓力大、情緒緊繃，導致肝氣鬱結，也可能影響免疫穩定，進而誘發皮膚症狀。

在治療方面，中醫會依個人體質進行調理，例如針對陰虛體質採取養陰潤燥、養血祛風的方式；若屬肝鬱氣滯，則以疏肝理氣為主，幫助調整內分泌與免疫功能；若合併濕氣較重，則會加強健脾利濕，以減少皮膚反覆搔癢的情況。

此外，針灸也是常見輔助治療方式之一，透過刺激特定穴位，有助於調節自律神經與免疫反應，改善搔癢不適，對於長期受皮膚問題困擾的患者，有機會降低發作頻率。

在日常保養方面，周宗翰建議，甲狀腺患者應維持規律作息，避免熬夜，以免影響免疫系統穩定，飲食上則應減少辛辣、油炸、甜食及酒精攝取，以避免體內燥熱加重皮膚不適，平時可多攝取富含維生素與抗氧化物的蔬果，有助於維持皮膚健康。

周宗翰提醒，若出現持續性皮膚搔癢或伴隨紅疹、乾裂甚至反覆蕁麻疹等情況，應儘早就醫評估，避免延誤治療，因為這些症狀除了皮膚問題外，也可能與免疫失衡或甲狀腺功能變化有關。