升遷輪不到你？心理師揭「2臉部地雷」運氣全毀：不是能力差

▲明明工作能力不差，但升遷總沒自己的份？可能是肢體語言影響運氣。（示意圖／本報資料照）

文／諮商心理師林萃芬

為什麼有些人學歷好、做事認真，也常常幫助別人，升遷和機會卻總是擦身而過？很多人以為是運氣不好，或只是沒遇到賞識自己的長官，但答案未必只在能力，還可能出在說話方式、眼神與表情。

專業諮商心理師林萃芬在其著作《從肢體洞察人心》中指出，從心理學角度來看，「運氣」並非只是單純的機運，而是由心理因素與行為模式共同塑造出來。簡單來說，肢體語言不只影響別人對我們的印象，也可能改變我們的心理狀態，進而影響運氣好壞。

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林萃芬提到，曾有朋友帶著悲憤口吻問她，自己明明條件不差，為何升遷總輪不到他。根據長期觀察，她推論原因有兩個。第一，他的說話方式偏負向，談話內容總繞著負面事物打轉，若向主管報告事情時總在敘述負向事件，久而久之，自然會在對方心中形成負向印象，有好機會時也不容易先想到他。第二，他的肢體語言容易引發別人的防禦心理，尤其看人的眼神太過用力，常讓身邊的人感到不舒服。

其中，最值得注意的，就是面部表情帶來的第一印象。美國心理學會出版的《個性與社會心理學雜誌》曾刊登研究指出，擁有「富人臉」的人，比起「窮人臉」的人更容易找到工作，而差別就在面部表情。應徵時，若能讓面試官感覺你能為公司帶來機會、希望與成長，往往更容易獲得青睞。求職者的表情、眼神、姿勢與整體表現，都會影響面試官對能力與適應力的評估。

哪些表情最容易讓運氣變差？第一種是眼神無神、呆滯。根據「眼神接觸效應」，適當的眼神交流能建立信任感與專注度。當求職者眼神飄忽，無法與面試官有穩定的眼神接觸時，常會讓對方覺得缺乏自信、專注力不足，甚至懷疑其工作態度。林萃芬分享，曾有擔任人資的學生提到，一名應屆畢業生來面試時，因太過緊張而眼神飄忽不定，晤談時低頭、不敢直視面試官，最終未被錄取，原因正是「看起來不太確定自己在說什麼，也不太有熱情」。她建議，面試前可先對著鏡子模擬對話，回答問題時與面試官保持約三到五秒的眼神交流，提升自信，也讓對方感受到你的專注。

另一種容易讓人吃虧的表情，是雙頰凹陷、不親和，讓人感覺冷漠或缺乏活力。研究顯示，人們會根據對方的面部特徵推測其個性是否好相處、能否融入團隊。如果雙頰過於凹陷，可能讓人覺得消瘦、疲憊，進而影響親和力與活力印象。林萃芬提到，有位朋友因壓力過大、長期飲食不正常，導致雙頰凹陷，加上高度焦慮，讓他在客戶會議時顯得嚴肅、不夠親切。某次轉職面談後，面試官坦白表示，他的專業能力沒問題，但感覺與人的距離較遠，不太會主動與團隊互動。想改善這樣的印象，除了保持良好的飲食與作息，也可透過照鏡子調整表情，搭配適度微笑與輕微點頭，展現積極聆聽的態度，增加互動感與親和力。

此外，心理學上的「光環效應」也提醒我們，外表整潔會連帶影響他人對專業度與可靠度的評價。當一個人擁有某項正面特質，人們往往會自動推斷他同時具備其他優點。研究也發現，外貌整潔的人，常被認為在其他方面也較為優秀；反之，若外貌不夠整潔，容易讓人聯想到生活習慣或精神狀況不佳，進而影響專業度與自信度。面試或出席重要會議前，調整作息、保持皮膚清爽、注意穿著整潔，不一定要追求時尚，但一定要讓自己看起來有精神，才能傳達積極、可靠的形象。很多時候，影響機會的不是能力不夠，而是你給人的第一眼印象。

本文摘自：林萃芬／《從肢體洞察人心：運用直覺訓練法，從肢體語言與微表情快速洞察真實意圖》／時報出版