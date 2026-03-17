9歲童遭膝撞「眼球轉不動」　醫曝「線性爆裂性骨折」治療黃金期

▲女童眼窩骨折，眼底出現裂口，眼窩組織掉入上顎竇，導致眼球活動受到影響。（圖／中山附醫提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

兒童和人發生碰撞，可能造成難以想像傷害。一名9歲女童在校園被同學的膝蓋撞到眼周，沒有造成明顯疼痛，也未留下瘀青，未料後來眼球卻無法轉動，送醫才發現眼窩竟已有「線性爆裂性骨折」，裂骨卡住眼眶內肌肉或軟組織；醫師說，這類傷勢應把握24至48小時治療黃金期，以免造成永久視覺障礙。

中山醫學大學附設醫院口腔顎面外科主治醫師邱昱瑋說，該學童撞擊後初期未見紅腫或瘀青，家長也未察覺異常，後來是孩子主動反映「看東西會重影，而且眼睛轉不動」才緊急送醫，經評估後，確診屬眼窩骨折併肌肉嵌頓，若未及時處理，恐導致肌肉缺血壞死，甚至留下永久性視覺及運動功能障礙。

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▲▼女童術前（上）的右眼球往上轉動受限，術後（下）才能自由向上轉動。

邱昱瑋說明，眼窩骨折多發生於眶底，常因棒球、拳頭或碰撞等鈍力造成，若發生於兒童，因骨骼較軟，容易出現線性爆裂性骨折，也就是骨頭破裂後瞬間又回彈復位，反而將眼眶內肌肉或軟組織夾住，導致複視及眼球運動受限；此類骨折往往不明顯，容易被忽略，若延誤處理，併發症風險將明顯提高。

針對治療，張芳語醫師表示，手術前先由醫療團隊透過電腦數位模擬規劃路徑，術中則結合內視鏡及導航系統，精準定位被夾住的眼底肌肉後完成復位，同時進行眼眶結構重建；術後患者複視症狀消失，眼球活動也恢復正常，未出現併發症，順利回歸正常生活。

對於眼眶重建手術，洪珮瑄醫師說明，醫師進行眼眶重建手術，會面臨視野小、骨頭結構複雜及精準度要求高等挑戰，不過現在已有數位導航技術可提升定位準確度；對兒童患者而言，手術要兼顧微創與未來顏面發育，難度更高。

洪珮瑄也提醒，學童若在活動中發生碰撞後，若出現複視、眼球活動異常，或噁心、嘔吐等症狀，即使外觀正常，也應儘速就醫，以免錯過治療時機。