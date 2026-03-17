北部男「發燒無力」確診蜱蟲病　急診醫機警揪出罕見傳染病

▲國內確診熱伴血小板減少綜合症(SFTS)病例，衛生單位至個案居住地進行環境調查，使用旗幟法 (Flagging)採檢蜱蟲。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內確認史上第3例發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）病例，疾管署今（17）日說明，北部70多歲老翁沒有國外旅遊史，2月底出現全身無力、發燒等症狀就醫，血液檢驗白血球、血小板有明顯減少，肝腎功能異常被收治住院，急診醫師高度警覺，依臨床症狀、檢驗結果與老翁日常足跡，綜合研判通報SFTS，最終確診。

疾病管制署防疫醫師林詠青表示，該個案本身有心血管、中風病史，2月底出現全身無力情形，隔天到急診就醫，發現有發燒狀況，血液檢驗發現白血球、血小板有明顯減少，肝腎功能異常，醫師警覺性高，懷疑是不典型感染，收治一般病房住院治療。

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林詠青指出，考量臨床症狀、檢驗結果，加上個案居住地是北部郊區，會去住家周邊菜園活動，醫師結合這些條件想到國內少見的SFTS傳染病，因此進行通報，同時病人也轉入隔離病房，最終PCR檢驗陽性確診。

林詠青表示，個案住院後來出現腸胃道症狀包含食慾不振、噁心嘔吐，所幸沒有出血或者神經學異常症狀，後續病況快速改善，相關指數也都恢復正常，也達成2次PCR檢驗陰性的解除隔離條件，3月16日出院。同住及就醫接觸者共9人，目前均無不適症狀，本案將持續監測至3月26日。

▲旗幟法 (Flagging)採檢蜱蟲，將白色法蘭絨或棉布固定在長棍末端，如同旗幟一般，在草叢表面或植被上方拖過。（圖／疾管署提供）

至於疫調情況，林詠青說明，個案同住家人無類似感染症狀，家中有飼養寵物貓狗，住家附近菜園、山區有山羌、白鼻星等野生動物出沒。

疾管署和地方衛生局上週前往住家附近調查，個案住家內及寵物身上未發現蜱蟲，菜園發現老鼠活動蹤跡，已於個案住家周圍放置44個鼠籠，皆未捕獲鼠隻，僅惟於個案住家外採獲蜱蟲16隻，但不是SFTS病毒的主要傳播媒介（長角血蜱），疾管署後續檢驗蜱蟲，都沒有驗出病毒，感染源有待釐清，惟仍無法排除環境感染風險。

疾管署提醒，SFTS主要是由遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬傳染，潛伏期約7至14天，人類遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬後，感染者多數有發燒、噁心、嘔吐及食慾不振、血小板及白血球減少的情形；少數患者可能出現多重器官衰竭，致死率約 5~15%。林詠青也提到，分析中日韓等國際研究顯示，致死率可高達3成。

▲▼照片為採獲之蜱蟲，非發熱伴血小板減少綜合症病媒蜱蟲種類。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長林明誠表示，SFTS目前無抗病毒藥物可治療，但透過積極支持性療法可降低致死率。而最根本預防方式是避免蜱蟲叮咬，提醒民眾出入草叢、樹林等環境需保持警覺及做好個人防護措施，包括著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，並將褲管塞進襪子或鞋子裡，衣物及皮膚裸露處可使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（picaridin）的防蚊蟲藥劑。

林明誠強調，民眾結束戶外活動後應檢查是否遭蜱蟲叮咬或附著，若發現遭蜱蟲叮咬，應使用鑷子夾住蜱蟲的口器，小心將其摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並盡快沐浴更衣，以降低感染機會。如出現疑似症狀，請及時就醫並告知暴露史，以利及早診斷與治療。