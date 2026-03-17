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新生兒死亡「7成發生在1周內」　國衛院：周產期照護要更早介入

▲▼ 國衛院 。（圖／記者邱俊吉攝）

▲國衛院今舉辦「國衛三十 健康臺灣研討會」，對於優化兒少健康照護提出不少建議。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

少子化問題嚴峻，根據最新統計，台灣2月新生兒數僅6523人，不僅創下單月史上新低，也比去年同期減少3884人，跌幅高達37.32%。 孩子生得少，如何活得好更形重要，對此國衛院指出，國內應強化周產期母嬰照護，兒童醫療則應強化慢性病如過敏性疾病、肥胖治療，且應著重早期介入，效益方可顯著。

國衛院今舉辦30周年研討會，以疫苗、新藥、癌症、兒少健康等4大面向分享成果與展望。由於少子化速度加劇，使得兒童醫療與福利相關討論備受關注；國衛院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，台灣近年的新生兒死亡率與5歲以下兒童死亡機率，均明顯高於鄰近的日本及韓國，也代表孩子從出生到入學前的健康照護仍有改善空間。

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邱弘毅說明，根據2024年所有5歲以下死亡個案的統計，以源於周產期的特定病況致死最多，佔44%，其中新生兒的死亡有7成發生在1周內，也凸顯周產期照護品質提升的重要性；另先天性畸形及染色體異常佔18%、事故傷害佔8%，如何改善，亦為優化兒少健康的關鍵。

對於促進兒童醫療，邱弘毅指出，國衛院已成立兒研中心，將透過智庫研究與平台整合，推動「台灣兒童健康成長優化計畫 」，目標是透過大數據「管理源頭」，在孕期就介入、甚至阻斷發展障礙與慢性病風險，並規劃導入兒童發展智能篩檢平台「WETPAINT」以提升篩檢率，同時將持續開發高精準度的診斷生物標記，以強化輔助早期診斷。

此外，針對早產兒常見併發症如支氣管肺發育不全症，兒研中心將持續探究致病機轉，期許可提高兒童重難症診治成效，同時亦將透過全球疾病負擔研究及模型，分析氣喘、自閉症、注意力不足過動症等常見健康風險，以優化相關醫療資源的分配。

邱弘毅表示，兒童的死亡率是間接衡量國家醫療照護系統、衛生環境、經濟發展等的重要指標，衛福部、國衛院將加強從生命源起投入照護資源，降低兒童、甚至成年期的罹病風險，以醫療獲取國人最大健康效益 。

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關鍵字： 國衛院 新生兒 少子化

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