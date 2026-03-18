高中生「喉嚨痛爆1週」！醫驚見致命危機：有人插管才撿回一命

▲個案高中生的會厭軟骨腫脹，導致喉嚨暴痛好不了。（圖／弘育耳鼻喉科診所授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／台北報導

喉嚨痛超過1週別大意，可能不是普通感冒。一名高中生因喉嚨劇痛長達1週，期間曾至其他診所就醫2次都未見好轉，甚至出現吞嚥困難、食慾不振等症狀。最後轉診至耳鼻喉科，醫師以內視鏡一探，驚見他的會厭軟骨嚴重腫脹、布滿分泌物且合併潰瘍，確診為會厭軟骨炎，若再拖延，恐有氣管堵塞導致窒息身亡的風險。

弘育耳鼻喉科診所在粉專分享，該名高中生就醫時主訴喉嚨痛已久，且伴隨明顯的吞嚥困難。醫師驚覺不對勁，這才發現原本負責保護呼吸道的會厭軟骨已經化膿紅腫。醫師警告，會厭軟骨若發生嚴重發炎，可能會完全堵住氣管，最終導致患者窒息身亡。所幸該名少年及時發現，在接受1週的抗生素治療後才完全康復。

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「急性會厭軟骨炎」究竟有多可怕？診所醫師回憶，過去在台北榮總服務時，曾遇過患者半夜突然喘不過氣，情況危急到必須立刻插管急救、送入加護病房，才艱難地撿回一命。醫師直言，這種疾病好發於3～12歲的孩童，常見致病菌為「B型流行性感冒嗜血桿菌（Hib）」，但各年齡層都不能掉以輕心。

根據臨床統計，感染急性會厭軟骨炎100%的患者會感到吞嚥疼痛、83%無法吞口水、67%喉嚨痛、58%呼吸喘，還有 50%會出現聲音沙啞。 醫師強調，該病症必須仰賴鼻咽喉內視鏡才能精準診斷。並呼籲千萬不能小看喉嚨痛，「如果持續未改善，甚至越來越嚴重」，應盡早尋求專科醫師檢查。

根據《今健康》採訪賴耳鼻喉科診所賴盈達醫師表示，急性會厭炎致命風險以三高、肥胖、代謝症候群等慢性疾病者最高，因此當喉嚨痛得非比尋常，千萬不能輕忽。他也再三強調，喉嚨痛是很一般也很常見的症狀，但每個人耐痛程度不一、發炎位置也不同，若出現不尋常症狀應有病識感，避免憾事發生。