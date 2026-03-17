快訊／3年來首例SFTS蜱蟲病！感染源不明「接觸者9人監測中」

記者洪巧藍／台北報導

國內出現3年來首例發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）病例！疾病管制署今（17）日公布，個案為北部70多歲本國籍男性，近期無國外旅遊史，主要活動地點為住家附近，2月底出現全身無力症狀，隔日至醫院急診就醫，因發燒、血小板低下等症狀住院治療，3月2日通報SFTS經檢驗為確定病例。目前個案已於3月16日出院，同住及就醫接觸者共9人，目前均無不適症狀，本案將持續監測至3月26日。

▲疾管署疫情週報副署長林明誠，資料照。（圖／疾管署提供）

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疾管署表示，針對本案衛生單位已展開各項調查及防治工作，並於3月12日會同地方衛生單位至個案居住地進行環境調查且完成採檢。個案居住於郊區，住家前方為菜園且常至菜園活動，住家周邊常有野生動物出沒，家中有飼養寵物（貓及狗）。

疾管署指出，雖於個案住家內及寵物身上未發現蜱蟲，惟於個案住家外採獲蜱蟲16隻，且於菜園發現老鼠活動蹤跡，已於個案住家周圍放置44個鼠籠，皆未捕獲鼠隻。捕獲蜱蟲經鑑定皆為血蜱屬，但不是SFTS病毒的主要傳播媒介（長角血蜱）。蜱蟲經檢驗雖均未帶病毒，惟仍無法排除環境感染風險，提醒民眾出入草叢、樹林等環境需做好防護及保持警覺，避免蜱蟲叮咬。

疾管署統計，我國自2019年出現首例SFTS本土確診個案，迄今累計3名本土確定病例（分別為2019、2022及今年）。國際間自2009年於中國首次發生SFTS病例後，日本、韓國、越南、緬甸和泰國亦陸續報告案例，近年在東亞呈持續流行並伴隨地理分布擴張的趨勢。其中，中國近年每年病例數約3,000–5,000例；韓國近年病例數呈回升趨勢，2025年約280例，為近年最高；日本病例數亦呈增加趨勢，2025年病例數191例亦為近年最高，主要集中於西部地區。

疾管署說明，SFTS主要是由遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬傳染，國外雖曾報導醫護人員於照顧病患時直接接觸病患血液、體液或呼吸道飛沫顆粒等而導致感染的事件，但病例數極少，顯示蜱蟲叮咬仍為最主要傳染途徑。SFTS潛伏期約7至14天，人類遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬後，感染者多數有發燒、噁心、嘔吐及食慾不振、血小板及白血球減少的情形；少數患者可能出現多重器官衰竭，致死率約 5~15%。SFTS目前無抗病毒藥物可治療，但透過積極之支持性療法可降低致死率。



疾管署提醒，蜱蟲俗稱「壁蝨」或「八腳怪」，主要棲息於草叢、樹林等野外環境，4月至10月為國內蜱蟲活動季節，蜱蟲可能傳播萊姆病、Q熱、SFTS等疾病，國外亦有蜱蟲隨候鳥遷徙跨境傳播疾病之案例，呼籲民眾應注意防範蜱叮咬，避免暴露於蜱蟲孳生的草叢、樹林等環境，如需進入這些區域，應做好個人防護措施，包括著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，並將褲管塞進襪子或鞋子裡，衣物及皮膚裸露處可使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（picaridin）的防蚊蟲藥劑。

結束戶外活動後應檢查是否遭蜱蟲叮咬或附著，若發現遭蜱蟲叮咬，應使用鑷子夾住蜱蟲的口器，小心將其摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並盡快沐浴更衣，以降低感染機會。如出現疑似症狀，請及時就醫並告知暴露史，以利及早診斷與治療。