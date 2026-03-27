拚命運動還是瘦不到想瘦的部位？醫師：體雕精準「分層抽脂」才是找回曲線的關鍵

▲吳曜丞醫師表示，目前的醫美趨勢已將「抽脂」昇華為「體雕」美學。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

許多人為了瘦身拼命節食、重訓，卻發現體重計數字掉了，小腹或大腿贅肉依然不動如山。彤顏診所 整形外科吳曜丞醫師指出，這其實是身體燃燒脂肪的順序天注定，光靠意志力很難改變特定部位的堆積，因此選擇借助外力例如抽脂來改變體態。不過吳曜丞醫師表示，目前的醫美趨勢已將「抽脂」昇華為「體雕」美學，指的是不再單純地把脂肪抽走，而是針對身形比例重新構築。對於內臟脂肪高或全身體脂高的個案，醫師建議「輕盈代謝」療程來做改善的方向；而針對腰線、臀線、大腿馬鞍肉、副乳甚至虎背熊腰等外在體態，則透過體雕將脂肪轉化為雕琢曲線的素材，這才是讓體態長期好維持、達成理想比例的關鍵。

複合式體雕的精準美學，醫師功力才是靈魂

在儀器不斷更新的現狀下，吳曜丞醫師特別破除大眾對「神器」的迷思，「我們強調的不是機器多厲害，而是考驗醫師的功力技術以及美感。」為了讓大眾理解術後平整度的重要性，醫師提出生動的比喻：抽脂手術就像是在「包水餃」，脂肪、肌肉等是水餃內餡，而皮膚就是水餃皮。吳醫師解釋，傳統抽脂若一味追求把內餡抽乾，卻忽略了水餃皮的彈性，當內餡被掏空後，失去支撐的水餃皮就會顯得皺巴巴、鬆垮垮，完全失去體雕應有的精緻美感。

因此，醫師的專業價值不在於抽脂的量，而在於術前對「皮肉貼合度」的精準判斷。醫師進一步解析，關鍵在於「深層抽脂、淺層雕塑」的分層處理手法：「深層抽脂」是針對肥厚脂肪層進行大面積減脂，重點在於減少脂肪細胞數量、快速縮小體積，解決囤積問題；「淺層雕塑」則考驗醫師的極致工藝，透過微細管徑在接近皮膚層的脂肪進行精準修飾，雕琢出如腹肌線條或背部輪廓的細膩曲線。

這種分層手法能確保皮膚在失去深層支撐後，依然能透過淺層的細緻處理維持平整。若個案皮膚彈性較差，醫師還會搭配「超能電漿」技術，利用氦氣低溫電漿熱能，在皮下瞬間誘導膠原蛋白收縮，效果就像是為「水餃皮」進行裁縫修補，讓抽完脂肪後的皮膚能緊實地貼合在新的曲線結構上。此外，吳醫師也直言，出血量多寡其實與個案血管條件及醫師技術息息相關，技術純熟的醫師能憑藉敏銳手感避開血管，抽出的脂肪呈現純淨的黃色，這代表對組織破壞極小，也是縮短恢復期的靈魂所在。

量身訂製的美學加減法，身形比例瞬間升級

在實際應用上，體雕主要鎖定的是「想瘦卻瘦不下來」的族群。吳醫師分析，這些族群包含：對於自身比例不滿意（如假跨寬、馬鞍肉突出）、產後身材走樣需重塑線條、或是長期健身卻無法消除特定局部脂肪的人。以大腿為例，吳醫師觀察到台灣審美觀目前分為兩派：有人追求極致纖細，有人則喜愛具備線條感的「蜜大腿」，這些都能透過體雕達成。

上半身的部分則包含手臂線條雕琢、讓人顯得寬大的「虎背熊腰」與副乳等。吳醫師更提到，體雕還包含「補脂」的概念，能將抽出的珍貴脂肪填補至胸部、臀部（如蜜桃臀）等需要飽滿度的部位；這種「美學加減法」的靈活運用，能讓該凹的地方凹，該凸的地方飽滿，達成真正勻稱的S曲線。

專業醫療團隊帶來的安心保障

而在實作所有手術時，安全性絕對是首要考量。針對大眾擔心的手術風險，吳曜丞醫師強調，選擇專業醫療團隊與麻醉專科醫師全程監控是必要且重要的防線。透過微創技術與精準的層次掌控，能將風險降至最低，術後的感受也多為健身後的強烈酸痛感，且多數個案在大約一週內即可回歸正常生活。醫師表示，在專業保護下，變美不應是冒險，而是體態優化過程。

▲青埔彤顏診所 正式開幕，為在地帶來更安心的美學醫療服務。

內外兼修，打造健康易瘦的生活型態

最後，吳醫師叮嚀，體態的維持最終取決於生活態度與飲食習慣。診所特別提倡「內外兼修」的觀念，其中「輕盈代謝」療程扮演了啟動代謝的關鍵角色，對於體脂高者，建議先由內部優化體質，再結合體雕手術精雕外在。當個案看見身形比例的具體改變，往往會產生更強大的動力去維持規律生活與均衡飲食。

為了提供更便利的服務，「青埔彤顏診所」已正式營運，坐落在中壢區青昇路231號2樓（近青昇廣場與桃園高鐵站），在充滿質感的舒適環境中，結合醫師的專業技術、科技輔導與全方位的健康管理，讓每個人都能在安全的環境下，擁抱自信的精緻曲線。

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*療程效果因人而異，並非保證每個人都有相同的效果；有關適應症、禁忌症等副作用等問題，療程前務必親自諮詢醫師，由醫師為專業說明和診斷。

▲彤顏診所-整形外科吳曜丞醫師。

學經歷：

高雄醫學大學 醫學士

台大醫院整形外科主治醫師

新竹台大分院整形外科主治醫師

新竹台大分院形體美容中心主治醫師

台灣疤痕協會理事

台灣亞太美容醫學會會員

台灣形體美容外科醫學會會員

中華民國醫用雷射光電學會會員