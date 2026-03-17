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「X光、腸胃造影劑」不純物超標　食藥署宣布回收20批　

烏賴加芬76%宣布回收。（圖／食藥署提供）

▲烏賴加芬76%宣布回收。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣拜耳股份有限公司的2款造影劑「烏賴加芬76%」、「胃加芬液GASTROGRAFIN」宣布回收。食藥署表示，主因是廠商主動通報案內2項藥品有N-Nitroso-Meglumine不純物含量超出或趨近可接受攝入量規範上限情形，因此啟動回收，共計20批。

該2項藥品主成分皆為amidotrizoic acid，核准適應症分別為尿道、血管X光造影劑（烏賴加芬76%）及胃腸道放射檢驗用造影劑（胃加芬液）。

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由於2項藥品有N-Nitroso-Meglumine不純物含量超標，宣布啟動回收。烏賴加芬76%回收批號為「MAV43M6、MA043P2、MA04L2L、MA04NEJ、MA04SPR、MA04VPJ、MA03UBE、MA046FC、MA04H8S、MA04LH8、MA04LH9、MA04RLS」；胃加芬液回收批號為「MA04HF2 F1、MA04HF2 F2、MA04HF2 F3、MA04MPR F1、MA04MPR F2、MA04P3R F1、MA04S8L F1、MA04S8L F2」，2款藥物總計回收20批。

食藥署表示，已要求廠商應於115年4月4日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，另已通知各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

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關鍵字： 烏賴加芬76% 胃加芬液 造影劑

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