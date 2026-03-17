「拳頭夾腋下」通鼻塞　醫認證20秒有效！

▲鼻塞吸不到氣好痛苦，醫師分享「拳頭夾腋下」能短暫暢通。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你是否也有過白天明明鼻子超通，一躺下準備睡覺卻立刻鼻塞，不管翻左翻右都沒救，兩邊鼻孔輪流塞，讓人崩潰睡不著的經驗？基因醫師張家銘指出，這種困擾其實非常普遍，近期在網路上瘋傳「拳頭夾腋下」就能舒緩痛苦鼻塞。只要夾對側腋下約20秒～1分鐘（右塞夾左、左塞夾右），就能啟動交感神經，讓腫脹的鼻黏膜逐漸消退。

鼻塞不一定是鼻涕多！醫揭「消腫原理」

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為什麼壓迫腋下能通鼻？張家銘醫師在粉專發文解釋，鼻塞多半不是鼻涕太多，而是鼻腔內名為「鼻甲」的海綿狀結構充血腫脹。當我們將拳頭夾在對側腋下時，壓力會刺激自律神經，進而啟動交感神經，使鼻腔內的血管收縮、讓吸水後的海綿消腫。醫師形容：「當空氣通道變寬了，呼吸就會感覺比較順暢。」

除了物理急救法，張家銘也揭露鼻子「換班」的秘密。醫學上稱之為「鼻週期」（nasal cycle），事實上，左右兩側鼻腔並不會同時完全通暢，而是會像接力賽般輪流運作，在正常情況下身體會穩定調節。但若身體節律失衡，原本細微的變化就會被放大，導致你躺下後感覺鼻塞不斷左右換邊。

「晚餐吃太晚」竟是鼻塞推手！醫：體液全往上半身衝

值得注意的是，晚餐時間竟是夜間鼻塞的隱形推手！張家銘分析，晚間人體代謝變慢，若晚餐吃得太晚或睡前進食，血糖上升幅度較高。此時腎臟為了調整水分與礦物質，會回收葡萄糖與鈉離子，導致水分滯留在體內，使鼻腔黏膜更容易充血腫脹，原本輕微的鼻週期，在此時會變得格外明顯。

除了飲食，體液的位移也是躺下就鼻塞的物理關鍵。張家銘表示，白天站立時體液多停留在下半身，但當人一平躺，水分就會慢慢往上半身移動，並聚集在鼻腔與喉嚨周圍。如果當天晚餐鹽分攝取過多，體液增加的情況會更嚴重，黏膜腫脹也隨之加劇，這正是為什麼許多人一躺下鼻子就不通的原因。