沒吃多少卻狂脹氣？營養師揭「3大腸胃困擾」很多人都有

▲明明沒吃多少卻容易脹氣？不少人都有類似腸胃困擾。（示意圖／取自Pixabay）



記者黃稜涵／綜合報導

「明明沒吃多少，肚子卻脹到不行」、「出國旅遊就便秘」、「只要喝到牛奶就想衝廁所」，這些看似尷尬的腸胃困擾，其實不少人都曾經歷過。營養師珊珊指出，腸胃常被稱為人體的「第二個大腦」，一旦消化系統出現問題，不僅可能影響食慾，也可能連帶影響情緒、皮膚狀況甚至免疫力，她也整理出常見的3種腸胃困擾與對應調整方式，幫助民眾在日常生活中更好照顧腸胃。

困擾一：腹瀉

[廣告]請繼續往下閱讀...

珊珊表示，若腸胃正在鬧脾氣，飲食上應先避免刺激性食物，例如乳製品、生食與辛辣食物，她指出，乳糖不耐症在亞洲人族群中相當普遍，若喝牛奶後容易腹瀉，可以改選擇無乳糖牛奶；此外，未經充分加熱的生食可能帶有細菌，也容易增加腸胃負擔，而辛辣食物則可能刺激消化道，建議在腸胃不適期間暫時減少攝取，讓腸胃有時間休息與恢復。

困擾二：便秘問題

珊珊指出，膳食纖維是維持腸道順暢的重要關鍵，平時應多攝取高纖蔬菜與水果。另外，不少人為了減肥而過度避免油脂，反而可能讓腸道變得乾燥、排便困難，她建議可適量補充酪梨、堅果或橄欖油等優質油脂，幫助腸道潤滑，同時也要確保每天攝取足夠水分，建議以「體重（公斤）乘以35毫升」作為每日基本飲水量，若水分不足，即使吃再多膳食纖維，也可能堆積在腸道中，反而讓便秘更嚴重。

困擾三：餐後脹氣

有些人吃完飯後容易感到腹部脹滿，營養師指出，部分食物可能較容易產氣，例如十字花科蔬菜如綠花椰、高麗菜，或含有寡糖的洋蔥等，對腸胃較敏感的人來說，都可能增加脹氣的機率。此外，適量補充消化酵素也有助於幫助分解食物中的大分子營養素，減少消化負擔。