6批印度香料「16種農藥殘留」　邊境攔截1400公斤

▲印度馬芹籽。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中「駱洋股份有限公司」報驗的「印度胡荽籽」及「馬芹籽」檢出10多項農藥殘留違規，食藥署將針對該公司在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。另還有「綠活企業有限公司」報驗的法國核桃油，檢出不得添加的銅葉綠素。

「駱洋股份有限公司」各有3批印度胡荽籽及馬芹籽，檢出殘留農藥得克利介於0.07至0.16ppm、賽洛寧0.04ppm、亞滅培介於0.30至0.36ppm、亞托敏介於0.09至0.11ppm、貝芬替介於0.2ppm、可尼丁介於0.15至0.21 ppm、氟尼胺介於0.22至0.30ppm、菲克利介於0.09至0.11ppm、佈飛松介於0.30至0.42ppm、賽速安介於0.09至0.11ppm、脫芬瑞介於0.12至0.14ppm、三賽唑0.05ppm、芬普尼介於0.005至0.006ppm、陶斯松介於0.37至0.47ppm、賽滅寧介於0.07至0.09ppm、愛殺松介於0.06至0.09ppm等16項農藥殘留違規，總計共1400公斤必須退運或銷毀。

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▲印度胡荽籽。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，依據「農藥殘留容許量標準」，陶斯松為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.03 ppm；三賽唑、愛殺松皆為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.05 ppm；亞滅培、亞托敏、貝芬替、氟尼胺、菲克利、佈飛松、賽速安、脫芬瑞、得克利皆以檢測方法的定量極限0.05 ppm為法規容許值；賽洛寧、可尼丁、賽滅寧以檢測方法的定量極限0.03 ppm為法規容許值；芬普尼以檢測方法的定量極限0.002 ppm為法規容許值，這6批印度的胡荽籽及馬芹籽必須退運或銷毀，將針對「駱洋股份有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

另「綠活企業有限公司」報驗的法國核桃油，檢出銅葉綠素A 0.1ppm，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品為非表列准用的範圍，這批法國的核桃油必須退運或銷毀，未來將針對「綠活企業有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

▲法國核桃油。