「我家就是這樣！」媽寶老公5惡行毀婚　心理師：妳只是盡孝工具

▲婚姻生活經營不易，台灣平均每9.9分鐘就有一對夫妻離婚。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣平均約9.9分鐘就有一對夫妻離婚。妳以為婚姻中的爭吵只是來自溝通不良或個性不合嗎？可能是妳嫁了一個永遠長不大的媽寶。心理師余佳容說明，心理學上的「情感未斷奶」概念，意指一個人在心理上無法與原生家庭分離，導致在婚姻中無法建立獨立的判斷與界限。她更揭露媽寶老公常見的「5大毒性行為」，甚至會故意製造婆媳矛盾。

台北同伴心理諮商所所長余佳容在粉專分析，媽寶老公最擅長「孝道外包」，將拜祖先、包紅包、照顧長輩等責任全丟給媳婦處理，並視為理所當然；一旦妳做得不夠好，還會反過來指責。最諷刺的是，最終功勞全由老公收下，讓他成為父母口中孝順的兒子，卻忘了孝順應是自己的責任。

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「可是我家就是這樣啊！」這句話是否似曾相識？余佳容提到，媽寶老公常把原生家庭當成擋箭牌。無論是長輩私闖房間、過年強制回婆家或對媳婦頤指氣使，他總能以「我家習慣」為由要求妳忍讓，卻從不曾用同樣的標準尊重妳的原生家庭。此外，還會利用「我媽很不容易」、「他們年紀大了，我要多陪陪他們」等感情牌情緒綁架妳的人生，犧牲妻子的幸福來成全他的孝順。

更讓人心碎的是懶得溝通、選擇性失聰。余佳容觀察發現，這類老公在職場上精明能幹，老闆交代的事絕不出錯，但一回到家面對婆媳問題就變身薪水小偷，宣稱聽不懂、想太多或曲解妳的意思。她直言：「他把妳當成最不需要用心對待的人，因為他知道妳不會離開他。」然而這種雙重標準，比任何語言暴力都更傷人。

最後，余佳容提醒最可怕的一招是心理學上的「三角化」（Triangulation）。有些老公並非無能，而是故意在婆婆與妻子間添油加醋，引發雙方衝突，自己則躲在中間扮演無奈的受害者，如此一來，他不用承擔責任、不用做決定，還能獲得兩邊的同情。她語重心長地呼籲，婚姻裡妳值得被放在第一位，「如果他做不到，妳要問自己：這樣的婚姻還值得繼續嗎？」