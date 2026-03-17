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老婆嫌嘴太臭！科技男「頻冒2症狀」求救　醫一照嘆：是胃癌

▲▼老婆嫌嘴太臭！科技男「頻冒2症狀」求救　醫一照嘆：是胃癌。（圖／戴豪彣醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

▲經病理切片化驗，確認男子罹患胃腺癌。（圖／戴豪彣醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

現代人生活步調快、壓力大，身體發出的微小警訊千萬別忽視！一名在科技業上班的林先生，因長期熬夜提供客戶即時服務，近期不僅臉色蒼白、精神不濟，更被太太頻頻抱怨「嘴巴散發濃厚異味」。原以為只是火氣大或牙周問題，沒想到求助牙科與耳鼻喉科都找不出病因，直到身體出現2大症狀求助腸胃科，照胃鏡才驚覺竟已罹患胃腺癌。

不只口臭！他「腹脹、暴瘦」衝腸胃科罹胃腺癌

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醫憲診所智光院區院長、胃腸肝膽科醫師戴豪彣在粉專分享這起個案。在被枕邊人投訴有口臭後，林先生雖然先後至牙科與耳鼻喉科求診，但幾個月過去，問題不僅沒改善，他還日漸消瘦，甚至頻繁出現腹部悶脹與打嗝的症狀，這才趕緊到腸胃科門診尋求協助。

經過戴豪彣詢問後發現，林先生平時飲食習慣偏好「生食」與「醃製物」。在安排無痛胃鏡檢查後，內視鏡畫面呈現出一個不規則形狀的潰瘍，且合併胃幽門處狹窄。為了驗證臨床診斷，醫師進一步進行病理切片化驗，最終證實患者不僅胃部感染幽門桿菌，還不幸罹患了「胃腺癌」，為胃癌的一種。

「一個不經意的口臭，竟是胃癌引發的症狀？」戴豪彣直言，多數人並不會將兩者直接做聯想。他以此案例提醒民眾，口臭背後的真相可能比想像中更複雜，千萬不要大意身體發出的求救訊號，以免延誤黃金治療期。

醫揭「口臭背後病因」　聞口罩、剔牙後聞一下秒辨別

牙醫師黃斌洋曾在早安健康衛教影片中分享，人體口腔是體內所有管道的出口，其向下一路通往咽喉、呼吸道及消化道，就像煙囪口。而當有蛀牙、牙周病時，因口腔內存在許多細菌，因此會有一股特殊的「垃圾腐爛味」；有些人則是牙刷得不錯、牙周也健康，卻因鼻腔或鼻竇發炎而蓄膿，產生特殊的「腐臭起司味」，還帶有很重的鼻音。

黃斌洋接著說，有些族群口中會飄出「水果甜酸味（酮味）」，像是蘋果或水果放久了會產生的酸臭、甜酸味，其可見於糖尿病嚴重的患者身上；此外，患有腎衰竭、尿毒症的患者，則會有「阿摩尼亞」的口氣；最後是消化系統不佳者，嘴巴會有像廚餘、未消化的「食物臭酸味」。

黃斌洋指出，口腔就是個小宇宙，可藉此檢視全身健康。他也藉此分享簡單的自我檢測口氣的方法，在丟棄戴了一整天的口罩前，先把它裝進塑膠袋裡，放一陣子後打開袋口並狠狠地吸一口，「這就是別人會聞到你口腔的味道。」此外，平時有使用牙線習慣者，也可以在剔牙後鼓起勇氣聞一下；或是在手上吐口水，等它乾了後聞一聞，即可辨別自己的口氣屬於什麼味道。

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