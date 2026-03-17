林俊傑《江南》歌詞　醫：描述心臟亂跳「三大致命關鍵」

▲醫師說，別讓你的心跳變成亂掉的旋律，如果感覺不對勁，請務必尋求專業醫師的協助。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

振興醫院分享，大家都聽過林俊傑的經典神曲《江南》，歌詞裡那句「圈圈圓圓圈圈」，唱出了愛情的纏綿，但你知道嗎？在心臟科醫師的眼裡，這竟然精準地描述了心臟亂跳的「三大致命關鍵」！

振興醫院今天在臉書說，為什麼心臟會亂跳？看懂這三個「圈」：

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折返運動 (Re-entry) ——「最可怕的鬼打牆」

這就是真正的「圈圈圓圓圈圈」！電流像是在心臟裡迷了路，繞著同一個圓圈不斷打轉。這是最常見的心律不整機制，也是造成許多嚴重病症（如心房撲動、某些致命性心室頻脈）的主因。

自動性異常 (Automaticity) ——「自作主張的發電機」

心臟有些細胞太興奮了，不歸總部管，自己在那邊發電。這就像是馬路上的紅綠燈壞了，某個小巷子突然衝出一堆車子，讓交通大亂。

觸發活動 (Triggered Activity) ——「停不下來的餘震」

就像你拍了一下皮球，它卻連彈好幾下停不下來。這種情況通常跟電解質不平衡、藥物影響有關，心臟在一次正常的跳動後，莫名其妙又被誘發出多餘的電波。

▼心臟發出求救訊號。（示意圖／VCG）



醫師提醒：這三大警訊不可忽視！

振興醫院提醒，心律不整不只是「心跳快」而已，如果「同時」出現以下症狀，就是心臟在向你發出求救訊號：

莫名心慌與心悸

感覺心臟像小鹿亂撞，甚至快要跳出喉嚨。

頭暈與眼前發黑

因為心臟亂跳導致供血不足，大腦瞬間缺氧。

胸悶與呼吸困難

感覺胸口像被大石壓住，稍微走動就喘不過氣。

預防心法：把心跳找回來

振興醫院指出，醫師建議，平常除了維持規律運動、減少酒精攝取外，最重要的就是「定期檢查」。

振興醫院說，現代醫學已經有非常先進的治療手段，如果是「圈圈圓圓」的折返機制，透過心導管電燒手術，就能精準切斷那個亂繞的迴路，讓心臟恢復正常節奏；別讓你的心跳變成亂掉的旋律，如果感覺不對勁，請務必尋求專業醫師的協助！