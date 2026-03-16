車禍撞擊「腹腔內出血」　部立桃園醫院微創止血救命

▲車禍內出血隱形危機，部桃微創止血救命。（圖／部桃提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園交通繁忙，車流往來頻繁，重大交通事故時有所聞，對急重症醫療也帶來嚴峻挑戰。面對車禍造成的內臟出血，往往外表傷口不明顯，卻可能在短時間內引發失血性休克，成為隱形奪命危機。

衛福部桃園醫院影像醫學部團隊即在血管攝影室內，透過精準的「經動脈血管內栓塞術（TAE）」，成功為一名因機車事故導致肝臟撕裂傷出血的傷者即時止血，順利搶回寶貴生命，再次展現部桃在急重症創傷救治上的即時應變與專業實力。

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部桃16日指出，該名傷者因機車車禍猛烈撞擊，造成肝臟撕裂傷並出現腹腔內出血，送抵急診時血壓極度不穩，情況相當危急。醫療團隊在第一時間完成評估後，考量傷者已陷入失血性休克，若採傳統開腹手術，恐增加身體負荷與手術風險，因此迅速啟動跨團隊合作機制，由影像醫學部介入治療團隊接手，在血管攝影室執行微創血管內栓塞術，成功找出出血位置並完成止血，協助病人穩定生命徵象，爭取後續治療與恢復機會。

放射師林佑寰表示，這類創傷性出血的治療過程，往往是一場與時間賽跑的急救任務。病人體內血管分布複雜，加上出血狀況瞬息萬變，必須在極短時間內藉由高階數位減影血管攝影（DSA）技術，清楚呈現血管走向與出血點位置。放射師在其中扮演關鍵角色，必須依照病人狀況即時調整影像參數與掃描條件，讓醫師在最短時間內獲得清晰且準確的影像資訊，如同擁有高解析度的導航系統，協助導管精準進入目標血管，找到出血源頭。

放射師林佑寰進一步說明，血管攝影設備可即時提供清晰的血流路徑影像，協助醫師判讀血管分支及病灶位置，並引導微導管避開重要血管分支，直達出血點，接續置放栓塞線圈或其他栓塞材料，達到快速且有效的止血效果。相較於傳統手術，經動脈血管內栓塞術僅需在鼠蹊部或手部開一個針孔大小的通路，即可完成治療，不僅傷口小、出血少，也能降低麻醉與手術風險。對於車禍後體力虛弱、循環不穩定，甚至無法承受大範圍手術的傷者而言，是相當重要的微創救命技術。

部桃表示，血管攝影室早已不只是影像診斷空間，更是急重症醫療體系中不可或缺的關鍵戰場。尤其桃園地區交通繁忙、人口密集，急診常接獲各類重大創傷與意外傷患，當病人面臨內出血、骨盆骨折出血、肝脾臟撕裂傷，甚至產後大出血等危急情況時，介入放射治療往往能在最短時間內介入，提供精準、快速且低侵襲性的止血治療，成為搶救生命的重要防線。

部桃強調，能夠順利完成此類高風險急救任務，仰賴介入放射科醫師、放射師、護理師與急診及外科等跨團隊密切合作，從急診評估、影像判讀、血管導航到術中照護，每一環節都必須分秒必爭、精準無誤。作為公立醫院，部桃肩負桃園地區急重症照護責任，持續建構與強化創傷救治量能，提供市民即時且具品質的醫療服務，讓在地民眾在面臨突發重大傷病時，能夠獲得堅實而可靠的生命守護。