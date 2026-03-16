嚴重恐釀失明、失聰　醫點名「1族群」帶狀疱疹風險高9倍

▲醫師提醒，腎臟病患者要特別留意帶狀疱疹威脅。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣長年居全球洗腎率最高國家之一，據研究顯示，2027年國內慢性腎臟病（CKD）患者總人數恐突破300萬人。醫師指出，慢性腎臟病患者往往忽略本身免疫功能較弱，病毒更容易趁虛而入，其中包括流感、新冠與俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，且帶狀疱疹患病風險更較一般人高1.3倍，腎臟移植者甚至逾9倍，發病嚴重恐釀失明、失聰。

帶狀疱疹是由水痘帶狀疱疹病毒（Varicella-Zoster Virus）再次活化引起，多數人小時候都長過水痘，但痊癒後水痘病毒並不會被免疫系統清除。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北醫學大學附設醫院內科部部長吳逸文指出，根據研究顯示，90%成人體內都有存在水痘帶狀疱疹病毒，待身體免疫力下降時將再次發病，而慢性腎臟病患者因腎功能退化導致尿毒堆積、嚴重蛋白尿導致免疫球蛋白流失、服用免疫抑制藥物等因素，使得慢性腎臟病患者免疫力低下，罹患帶狀疱疹的風險大幅提升。

研究顯示，慢性腎臟病患者的帶狀疱疹風險比一般族群增加1.29倍、需要透析治療的慢性腎臟病病人風險進一步上升至3.29倍，若是腎臟移植患者因長期服用免疫抑制劑，患病風險更飆升至9倍以上。

吳逸文說明，一旦慢性腎臟病患者身體免疫力下降，就易再次活化帶狀疱疹病毒導致發病，除了出現皮膚表皮的紅疹外，更伴隨劇烈疼痛，部分患者甚至會在皮膚疱疹消失後仍有持續性的疼痛，稱為「疱疹後神經痛」，一般持續3到6個月，嚴重影響生活品質，且因無法預測發病部位，甚至會面臨失明與失聰的風險。

腎友罹患皮蛇的風險不僅比一般人高，一旦感染皮蛇，除了劇痛難耐以外，更容易導致如疱疹後神經痛等併發症。吳逸文分享，過去診間內便有一位8旬糖尿病患者，罹患從肚臍延伸到後背面積龐大的帶狀疱疹，除疼痛不堪之餘，因患部接觸到褲腰、衣服皺摺處，併發嚴重蜂窩性組織炎，後續更因病程惡化需要洗腎，嚴重影響生活品質。

吳逸文提醒，即使帶狀疱疹痊癒後，也會反覆復發，先前有一位患者於20年前接受腎移植，因免疫力不如以往，復發了三次帶狀疱疹並深受其擾，才在醫師的評估與建議下接種疫苗。

臨床上帶狀疱疹治療的方式包括抗病毒藥物與治療神經痛的藥物，但吳逸文提醒，這些藥物主要經由腎臟代謝，在腎功能退化、不全的病人中需要非常小心劑量，若未精準控制劑量容易造成急性腎功能損傷，並引發意識不清、昏迷等風險。

台灣腎臟醫學會與台灣感染症醫學會聯合工作小組於2026年最新發表《台灣腎臟病患疫苗接種建議指引》也提出類似建議，建議慢性腎臟病患、接受血液透析與接受腎移植的患者，都應及早接種帶狀疱疹疫苗，降低罹患帶狀疱疹的風險。

目前台灣已有超過一半縣市提供帶狀疱疹疫苗補助，針對中低收入戶、65歲以上民眾或符合健保重大傷病患者等族群進行公費補助，提升疫苗可近性。吳逸文建議，期盼慢性腎臟病、正在接受透析治療或腎臟移植等高風險的腎友們，未來也能盡早被納入補助範圍內，將可大幅提升腎友接種意願，協助腎友們及早獲得保護、預防帶狀疱疹風險。