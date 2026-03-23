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不只變胖！吃宵夜「2大慘痛代價」　營養師示警

泡麵,消夜。（圖／資料照）

▲睡前宵夜泡麵是許多人的首選。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

熬夜已成為現代人日常，尤其每到夜深人靜，肚子總是不爭氣地咕嚕咕嚕叫，這時該不該吃點東西墊墊胃？營養師曾建銘示警，若常常吃飽倒頭就睡，身體恐面臨「2大嚴重後果」，不僅神經系統無法放鬆，甚至會干擾荷爾蒙分泌，且一吃飽就躺下容易誘發胃酸逆流，還會讓人翻來覆去睡不好。

營養師曾建銘在粉專發文直言，睡前大吃大喝其實是「強迫腸胃加班」。他分析，當我們進入睡眠時，身體理應處於深層休息與細胞修復狀態，若此時攝取大量食物，腸胃被迫在深夜熬夜加班進行消化工程，導致神經系統無法完全放鬆，甚至阻礙夜間修復荷爾蒙的分泌，「這就是為什麼有時候吃飽睡覺，隔天醒來卻覺得全身痠痛、越睡越累！」

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除了身體無法修復，曾建銘指出，第二個後果是「胃食道逆流與睡眠品質變差」。由於一吃飽就躺下，胃部正努力排空食物，此時胃酸容易逆流，讓人感到喉嚨卡卡、極度不適。這類受擾動的消化過程還會導致淺眠、一直作夢，讓整晚的睡眠品質大打折扣。

曾建銘建議，理想的晚餐與睡眠時間應盡量間隔3個小時以上。如果真的餓到受不了，他推薦可選擇對身體負荷較低的原型食物，例如一顆水煮蛋或少許堅果，提供身體所需的蛋白質，同時避免啟動大規模的消化工程，才不會讓宵夜偷走你的睡眠與隔天的活力。

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