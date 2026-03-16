每年18萬人乳癌就醫　健保砸4000萬推國家級對策

▲衛福部、健保署和台灣乳房醫學會共同宣布啟動「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

根據健保署統計，台灣每年因乳癌就醫的病人數達18萬人，年度醫療費用支出約212.28億點，年度藥費支出約98.8 億點。對此，衛福部、健保署和台灣乳房醫學會於今（16日）共同宣布啟動「全民健康保險乳癌照護品質提升方案（P4P）」價值導向給付，健保署擴大論質計酬制度並挹注4000萬元資源，盼透過品質監測與獎勵制度，讓患者獲得更好的照護。

衛福部部長石崇良指出，乳癌第一期5年存活率高達99%，但如果已經進展到第四期，存活率會下降到40%，而目前台灣初診就是第四期的患者仍約7.6%，這就顯示早期篩檢和即時治療的重要性，需要國家級政策介入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石崇良說，為達成「2030年癌症死亡率降低三分之一」的願景，健保資源的配置需進行轉型，P4P方案核心在於將醫療資源的引導對焦照護品質及病患存活率，新制推動包括3大目標，第一是「新診斷及首次復發乳癌應至少占6成」，第二是「醫療團隊應至少在60天內完成診斷評估、影像檢查、組織取樣及病理學檢查」，第三則是「確保80%的患者能接完整照護，且不放棄治療」。

健保署署長陳亮妤進一步說明，擴大「論質計酬」是未來施政方向，乳癌論質計酬的收案對象涵蓋所有新診斷及首次復發的乳癌個案，不分期別、男女，且適度放寬了參與醫院的門檻，每年新診斷乳癌人數達20人的醫院，並成立基礎的「乳癌診療多專科團隊」，即可申請加入，健保挹注約4,000萬元，鼓勵各層級醫院參與，遵循最新治療指引並提供連續性照護服務，方案中明確建議「獎勵費用優先分配給第一線執行人員（含個案管理師）」。

此項新制的推動，也為台灣癌症治療實質效益，第一是在過去病患常因擔憂醫療品質而陷入名醫與大醫院迷思，但未來不論病人在哪，只要選擇加入P4P計畫的醫院，治療品質就可獲得標準化的照護品質監測。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，該方案對接了世界衛生組織（WHO）全球乳癌倡議（GBCI）中「及時診斷」與「全面照護」的目標，從影像醫學科的術前精準攝影、核心的病理科檢驗完備率，到外科的哨兵淋巴結取樣，再加上腫瘤內科針對標靶與免疫藥物的精準調控、放射腫瘤科的術後放療把關，最後由癌症個管師作為樞紐協助連結各專科。

健保署乳癌專家小組召集人黃俊升教授也進一步點出P4P制度在「精準分型與持續監測」上的核心作用。他強調，健保署近年排除萬難，投入了大量資源，讓台灣的乳癌給付用藥能與國際最頂尖的治療標準（如 NCCN 指引）同步，從早期的雙標靶、CDK4/6 抑制劑到晚期的各項精準藥物，讓不同亞型的病友都能接受到最合適的照護。