BMI才20還打瘦瘦針害劇烈嘔吐　醫：「酮酸血症」嚴重恐致命

▲體型偏瘦弱還打瘦瘦針恐引起「酮酸血症」，嚴重甚至會危及生命。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

一名31歲女性最近連續幾天噁心、劇烈嘔吐並明顯腹脹，掛急診後，醫師在她腹部發現約0.5公分疑似注射痕跡的小瘀青，經追問，她坦承日前曾自行施打瘦瘦針，研判是引起「酮酸血症」的關鍵；醫師說，患者症狀經治療後顯著改善，已順利出院，但民眾需注意酮酸血症嚴重恐致命，故切勿自行使用這類藥物。

收治病例的新竹台大分院急診醫學部主任陳彥斌說，患者的身體質量指數（BMI）約20，體型纖瘦，但因追求更纖細體態，自費施打近期流行的瘦瘦針，每周注射1次，已完成第3周療程，卻開始出現明顯不適。

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陳彥斌指出，這類減重藥物會抑制食慾並延緩胃排空，導致此病人因副作用持續嘔吐、脫水，再加上進食量大幅降低，熱量攝取嚴重不足，身體便開始大量分解脂肪以產生能量，同時亦造成體內酮體逐漸累積，最終引發「飢餓性酮酸血症」。

對此個案確診過程，陳彥斌說，當時醫療團隊隨即安排重點照護式超音波（POCUS）及相關檢查，結果在腹部一小處瘀青，察覺可能與藥物注射有關，進一步詢問後才釐清關鍵病史，也使得診斷方向得以及時調整並給予正確治療。

▲照護式超音波（POCUS）可協助醫師快速評估病人狀況。（圖／新竹台大分院提供）

陳彥斌表示，目前常見的藥物針劑多屬GLP-1受體促效劑，可透過抑制食慾達到減重效果，但除了常見副作用包括噁心、嘔吐與腹瀉，更需注意若未經醫師評估自行使用，或原本體脂並不高，則可能因進食不足、脫水引發酮酸血症等代謝併發問題。

陳彥斌並提醒，民眾就醫時應提供完整、真實的病史，特別是要主動告知所有藥物使用情況，包括處方藥、自費減重藥、中草藥及保健食品，與近期是否接受某些醫療處置或減重療程，以免影響醫師判斷，延誤治療時機。