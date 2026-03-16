肺癌篩檢被質疑「過度診斷」白挨刀　醫駁：世界公認必要

▲醫師指出，肺癌篩檢是全世界公認需要的。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

肺癌是台灣新國病，近日有學者投書指出，台灣大力推廣一般民眾接受肺癌篩檢，導致許多人被「過度診斷」，近10年有20萬人進行肺葉切除手術，更把原因歸咎於肺癌普篩推廣人士。對此，國內胸腔重症、肺癌治療權威陳育民直言，肺癌篩檢是全世界公認需要的，發表在公開平台的東西，要公平客觀一點，不然容易造成恐慌。

該篇投書指出，部分醫界人士推廣接受肺癌篩檢，10年累計15～20萬名健康民眾白挨刀，不少人篩檢後發現肺部惰性上皮細胞病變，但這些病變即便從未被發現，也不會造成疾病與死亡，這部分其實應該根據國際醫學準則追蹤觀察，因為很大機會可確認是良性／惰性特徵，甚至變小或消失，民眾就可以避免手術。

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陳育民受訪時表示，肺癌篩檢是全世界都在做的事情，台灣肺癌篩檢在過去10幾年、多個學會推廣之下才終於推動，再加上過去許多專家學者研究發現「家族史」是高風險群，因此篩檢是有必要的，且相關數據在國際上，也是大家公認需要的。

針對該篇投書，陳育民直言，在篩檢後，都會按照相關建議，並不是一定進行手術，如果有發現異常，小於0.8cm，都會建議持續追蹤即可，可以兩年追蹤一次，而且有一些小異常，也可能只是肺部發炎、感染或良性病灶，這部分也可能會自己消失，所以其實都不用太過恐慌。

目前國健署提供肺癌公費篩檢對象為「家族史（男性45-74歲、女性40-74歲）」或「重度吸菸者（50-74歲、吸菸史達20包-年以上）」，只要符合條件，做篩檢是合理的。陳育民坦言，臨床確實也會遇到比較擔心的患者猶豫要不要先手術，但如果只需要追蹤，一定會跟患者好好溝通討論，畢竟開刀也要承擔手術風險，多花時間跟病人解釋，大部分民眾是願意接受的。

該篇投書引起醫界關注，陳育民認為，這部分都有好好討論的空間，但學者、專家有很大社會責任要去教育民眾，發表在公開平台的東西，要公平客觀一點，不然容易造成恐慌。

最後陳育民也提醒，除了抽菸和家族史外，「石化工業、常常暴露在空污環境、輻射暴露」等族群也有很高的危險性，如果猶豫是否要做篩檢，都建議先尋求醫師討論評估。