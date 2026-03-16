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研究揭「腦力早衰」和體質有關　專家教3招預防：70歲後掉更快

▲▼頭痛。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲研究證實某些人認知功能天生會比較早衰退，但落實健康生活型態可減緩退化速度。（圖／PAKUTASO）

記者邱俊吉／台北報導

失智症是重大健康威脅，但在發病前，記憶力等認知功能多已明顯衰退。國內最新研究發現，中高齡族群若帶有APOEε4基因，認知功能退化速度相對較快，且攜帶愈多，退化愈快；專家說，即使帶有此基因，如可落實「地中海型飲食、多運動、避免過量飲酒」3建議，延緩認知退化的效果甚至優於未帶基因者。

國衛院今舉行最新研究成果發表會，副院長陳為堅表示，台灣在2025年底已邁入超高齡社會，65歲以上長者失智症盛行率近8%，其中平均每13人中有1人失智，如何在尚未發病前辨識高風險族群，已是預防醫學、健康老化政策的關鍵課題。

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對此研究，國衛院神經及精神醫學研究中心鍾宇筑說明，研究團隊，利用台灣「中老年健康因子及健康老化長期研究」資料，追蹤逾4千名年滿55歲、基礎認知功能良好的中高齡者，並以簡易心智量表追蹤認知功能變化；結果顯示，在平均約6年的追蹤期間內，體內有APOEε4基因者退化速度顯著較快，若攜帶2個，退化會更快，且差異多在70歲後逐漸明顯。

鍾宇筑指出，這是台灣首次證實帶有APOEε4基因與認知功能早衰有關的研究，成果已於日前發表在國際知名醫學期刊《JAMA Network Open》。

陳為堅指出，若能及早辨識自己體內是有帶有APOEε4基因，將有助提早採取預防措施，故建議民眾若做健檢，可考慮納入基因檢測，因為技術上並不困難。

此外，在預防方面，陳為堅強調，不可能依靠單一食物或補品，而是整體生活型態的改變，例如採取地中海型飲食，包括多吃蔬菜、豆類與魚類，且減少紅肉及精緻食物，同時維持規律運動，並避免過量飲酒，尤其以往有研究顯示，這種生活型態的調整，對於APOEε4攜帶者的保護效果可能更明顯，民眾更應落實，健康更有保障。

▲▼ 國衛院 。（圖／記者邱俊吉攝）

▲國衛院今發表最新研究成果。（圖／記者邱俊吉攝）

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關鍵字： 失智症 認知退化 APOEε4 地中海飲食 健康老化

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