ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

蔣萬安想設「戶外吸菸室」　石崇良：法規上可行

▲日本職員把要拆除的吸菸室整棟搬回家。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲台北市規劃「無菸城市」，盼借鏡日本設立吸菸室。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

台北市長蔣萬安日前拋出「無菸城市」想法，評估借鏡日本設吸菸室，但疑卡在中央法規，導致無法在戶外蓋室內吸菸室。對此，衛福部部長石崇良今表示，《菸害防制法》有授權地方政府在公告禁菸場所設立吸菸區，要設立戶外吸菸室也是符合法規的。

針對設立吸菸區或吸菸室相關規定，石崇良說明，《菸害防制法》第18條規定室內內場所全面禁菸，部分可以設吸菸室，第19條則是針對某些戶外場所指定為禁菸區，但可指定某些地方可以設吸菸區，例如戶外運動場館原則上也是指定公告全面禁菸，但可以設立吸菸區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石崇良說，法規內容有授權給地方政府公告禁菸場所後設立吸菸區，所以假設台北市要公告某一個行人步道區為禁菸場所，再指定設立吸菸區，若要以戶外吸菸室代替，都是符合法規的，也就是說，市長如果要公布全台北市戶外全面禁菸場所，但再設立吸菸區，法規也是可行的。

石崇良強調，有關戶外指定禁菸區得設置吸菸區，《菸害防制法》第21、22條包含入口處標示、管理等都有相關規定，不過戶外吸菸區並沒有規定一定要做成獨立吸菸室的方式，但如果要用室內吸菸室的規格去設置戶外吸菸室，法規上沒有不可。

DJ妖嬌狂ㄉㄨㄞF奶　砸43萬大進化

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鳥仔腳當心！陳亮恭教「指環量測法」測肌少症　45歲肌力開始衰退

從新版美國飲食指南看健康長壽　陳亮恭：原型食物、蛋白質是關鍵

研究揭「腦力早衰」和體質有關　專家教3招預防：70歲後掉更快

40歲男坐雲霄飛車頭痛3個月！一查竟是腦出血　醫曝原因：別亂搭

婦口鼻穿通「8年靠鼻胃管灌食」　長庚創新技術助拔管

蔣萬安想設「戶外吸菸室」　石崇良：法規上可行

700萬人中鏢！脂肪肝傷心臟「血管像爆漿餐包」　醫嘆：40%沒症狀

吃一堆菜還卡屎？　專家推「早餐加1物」：羊大便順利滑出來

射後不理！　醫說原因：千萬別怪他

菊花「飄4種怪味」出事了！　醫警告：洗完還是臭別拖

讀者迴響

回到最上面