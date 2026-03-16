婦口鼻穿通「8年靠鼻胃管灌食」　長庚創新技術助拔管

▲長庚醫院團隊研發「數位閉孔器」，助患者拔除鼻胃管。（圖／長庚醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

68歲的廖女士因口腔感染術後造成口鼻穿通缺損，過去8年來只能仰賴鼻胃管灌食，液體常從鼻孔溢出，也容易嗆咳，害怕他人異樣眼光而逐漸封閉社交，除了就醫，幾乎不曾踏出家門。直到去年接受「數位閉孔器修復口鼻穿通」手術後，終於拔除陪伴8年的鼻胃管。

收治該病例的林口長庚一般牙科系系主任黃意方醫師說，口鼻穿通是指口腔與鼻腔之間出現異常開口，多見於頭頸部、感染腫瘤手術或放射治療後，因軟、硬腭組織缺損所致，患者進食時無法正常分隔口鼻腔，食物或液體容易逆流至鼻腔，從鼻孔溢出，引發嗆咳與誤吸，嚴重可能導致吸入性肺炎，因此為維持營養攝取與安全，多數患者需長期依賴鼻胃管灌食。

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過去患者可透過「閉孔器」阻隔缺損區域，得以重新經口進食與發音，但傳統製程高度仰賴人工印模與手工調整，製程繁複耗時，誤差風險高，患者也需反覆調整與適應，增加心理焦慮與治療負擔。

▲該技術榮獲第22屆國家新創獎「臨床新創類」肯定。

黃意方指出，數位閉孔器透過高精準影像擷取和電腦建模，可在數小時內完成客製化設計和製作，患者可同日完成臨時與正式閉孔器的製作和更換，縮短等待時間、減少回診次數，且該技術進一步解決長期臨床痛點，也榮獲第22屆國家新創獎「臨床新創類」肯定。

黃意方表示，未來將進一步整合AI自動影像分析技術，手術前即透過影像比對，完成缺損預測與暫時閉孔器設計，實現「術前即時規劃、術後立即使用」的臨床模式，並與耳鼻喉科、整形外科及復健科展開跨科別整合照護，此模式可望讓口鼻穿通患者術後即可直接經口進食，不僅滿足營養需求，更可提供咀嚼與吞嚥肌群必要刺激，促進肌群活化與神經肌肉功能重建，避免長期灌食導致功能退化和降低吸入性肺炎與失能風險。