ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

一脫褲尷尬爆！下體飄臭「4兇手抓到了」　醫：胖的人更慘

下體癢,私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲兩腿間的異味困擾著不少男性，泌尿科醫師破解原因。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「蘇醫師……我最近下面味道有點重，連女朋友都委婉提醒我，我是不是生病了？」一名年輕上班族坐進診間，壓低音量吐露這份難言之隱。泌尿科醫師蘇信豪指出，其實，這並非單一個案，許多男性在工作一整天或運動後，脫下褲子的瞬間總會飄散出一陣令人窒息的胯下異味，只要找出原因就能輕鬆擊退尷尬。

為什麼私密處氣味逼人？蘇信豪醫師在粉專衛教分析，通常是以下「4大原因」在作怪：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 汗水 ＋ 高溫悶熱
鼠蹊部天生散熱不易，雖然汗水本身不臭，但在高溫潮濕的環境下，簡直是「細菌開派對」的完美溫床。

2. 細菌與黴菌失衡（當心股癬）
像是上班族或運將大哥等久坐族，或愛穿緊身褲的人，容易讓壞菌大量繁殖。若除了異味還伴隨紅、癢、脫屑，可能是股癬找上門。

3. 皮膚皺摺摩擦
汗水與老廢角質被細菌分解後產生的味道，常被誤會是狐臭，這單純是皮膚生態與清潔死角問題，且肥胖者因皮膚皺摺較多，機率更高。

4. 包皮過長 ＋ 尿垢堆積（最常見元凶）
包皮過長極易藏污納垢，當排尿後的殘液與皮屑混合，會形成白色的包皮垢，細菌滋生後便是臭味最大來源，長期累積更易引發包皮龜頭炎。

想找回下半身清爽與自信，蘇信豪建議應捨棄緊身褲，改穿純棉寬鬆內褲保持通風。大汗淋漓後需盡快洗澡擦乾，若不方便也應先以濕毛巾擦拭並換件乾爽內褲。清潔細節更不能馬虎，洗澡時務必翻開包皮，以清水溫和洗淨皺摺處並確實擦乾。醫師警告，若胯下紅癢疑似股癬，千萬別亂擦成藥，以免誤用類固醇藥膏反成養分，讓黴菌長得更開心。

蘇信豪表示，私密處異味絕大多數是通風與清潔的問題。但若因包皮過長導致反覆發炎、發臭且清潔困難，建議就醫評估。

【面子往哪擺】爸帥氣示範引體向上　遭1歲半兒子「一個動作」無情打臉

關鍵字： 臭味 異味 下體 胯下 泌尿科 蘇信豪醫師 包皮垢 股癬 汗水 包皮 尿垢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鳥仔腳當心！陳亮恭教「指環量測法」測肌少症　45歲肌力開始衰退

從新版美國飲食指南看健康長壽　陳亮恭：原型食物、蛋白質是關鍵

一脫褲尷尬爆！下體飄臭「4兇手抓到了」　醫：胖的人更慘

「怕被戳肛門」拒照大腸鏡！他一天拉血3次罹癌　醫：切掉半邊腸

嚴重恐釀失明、失聰　醫點名「1族群」帶狀疱疹風險高9倍

每天外食小心「隱形飢餓」！營養師點名最缺5種營養素

每年18萬人乳癌就醫　健保砸4000萬推國家級對策

BMI才20還打瘦瘦針害劇烈嘔吐　醫：「酮酸血症」嚴重恐致命

肺癌篩檢被質疑「過度診斷」白挨刀　醫駁：世界公認必要

研究揭「腦力早衰」和體質有關　專家教3招預防：70歲後掉更快

讀者迴響

回到最上面