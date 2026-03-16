一脫褲尷尬爆！下體飄臭「4兇手抓到了」　醫：胖的人更慘

▲兩腿間的異味困擾著不少男性，泌尿科醫師破解原因。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「蘇醫師……我最近下面味道有點重，連女朋友都委婉提醒我，我是不是生病了？」一名年輕上班族坐進診間，壓低音量吐露這份難言之隱。泌尿科醫師蘇信豪指出，其實，這並非單一個案，許多男性在工作一整天或運動後，脫下褲子的瞬間總會飄散出一陣令人窒息的胯下異味，只要找出原因就能輕鬆擊退尷尬。

為什麼私密處氣味逼人？蘇信豪醫師在粉專衛教分析，通常是以下「4大原因」在作怪：

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1. 汗水 ＋ 高溫悶熱

鼠蹊部天生散熱不易，雖然汗水本身不臭，但在高溫潮濕的環境下，簡直是「細菌開派對」的完美溫床。

2. 細菌與黴菌失衡（當心股癬）

像是上班族或運將大哥等久坐族，或愛穿緊身褲的人，容易讓壞菌大量繁殖。若除了異味還伴隨紅、癢、脫屑，可能是股癬找上門。

3. 皮膚皺摺摩擦

汗水與老廢角質被細菌分解後產生的味道，常被誤會是狐臭，這單純是皮膚生態與清潔死角問題，且肥胖者因皮膚皺摺較多，機率更高。

4. 包皮過長 ＋ 尿垢堆積（最常見元凶）

包皮過長極易藏污納垢，當排尿後的殘液與皮屑混合，會形成白色的包皮垢，細菌滋生後便是臭味最大來源，長期累積更易引發包皮龜頭炎。

想找回下半身清爽與自信，蘇信豪建議應捨棄緊身褲，改穿純棉寬鬆內褲保持通風。大汗淋漓後需盡快洗澡擦乾，若不方便也應先以濕毛巾擦拭並換件乾爽內褲。清潔細節更不能馬虎，洗澡時務必翻開包皮，以清水溫和洗淨皺摺處並確實擦乾。醫師警告，若胯下紅癢疑似股癬，千萬別亂擦成藥，以免誤用類固醇藥膏反成養分，讓黴菌長得更開心。

蘇信豪表示，私密處異味絕大多數是通風與清潔的問題。但若因包皮過長導致反覆發炎、發臭且清潔困難，建議就醫評估。