「怕被戳肛門」拒照大腸鏡！他一天拉血3次罹癌　醫：切掉半邊腸

▲男子因一天拉了3次鮮血便，嚇得他緊急掛急診。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一名48歲男子因一天之內解了3次大量鮮血便，驚慌失措地衝進急診求助。儘管男子自述沒痔瘡、沒便秘，但當急診專科醫師貝琪梨翻看其手機照片時，驚見馬桶內血淋淋一片，加上男子近半年體重莫名下降，她心中警鈴大作。經詢問發現，男子的外婆因大腸癌離世，他卻因害怕「要被戳肛門」而拒照大腸鏡，因此錯失及早揪出癌症的機會。

急診專科醫師貝琪梨15日在粉專「貝醫師的急診無間道」中分享這起哀傷的案例。她提到，該名患者肚子不痛，過去並無痔瘡及便秘病史，卻出現嚴重的血便症狀，讓她直呼：「這似乎不太妙」，隨即安排電腦斷層掃描。影像結果顯示，男子的升結腸段腸壁有異常增厚的現象，高度懷疑是大腸癌，強烈建議立即留院清腸，並於隔日一早進行大腸鏡切片。

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在宣告檢查結果前，貝琪梨詢問其家族史。患者當場打電話向母親確認，這才得知外婆當年就是因大腸癌過世，且母親一直都有固定接受大腸鏡檢查。令醫師無奈的是，母親過去曾多次邀約男子一同受檢，卻都被他回絕；男子懊悔表示，當時只是覺得「大腸鏡有東西要戳進肛門，感覺很可怕」，沒想到一時的恐懼避開了檢查，卻沒避開癌症。

貝琪梨表示，病理報告最後證實，男子確診為「大腸腺癌」，一週前已接受手術，切掉了整個右半邊的大腸以及腸繫膜。醫師語重心長地說，無論工作、玩樂再忙，也要擠出時間做例行檢查。最後，她也沉重拋問：「也許當初接受媽媽的邀約去做了大腸鏡，故事會不會不一樣呢？」