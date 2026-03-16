射後不理！　醫說原因：千萬別怪他

▲醫師解釋「聖人模式」的生理不反應期。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

你是否曾經歷過另一半激情後倒頭就睡，少了親親抱抱讓人覺得不夠體貼？其實這是生理機制「聖人模式」所致。泌尿科醫師黃維倫分享，男生「射後不理」的原因，「千萬別急著怪他，你有更科學的方式解釋這件事。」

射後大量分泌催產素、泌乳激素

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃維倫拍片表示，為什麼男生在辦完事後會射後不理，倒頭就睡，其實就主要原因是因為射精後，腦袋會大量分泌催產素、泌乳激素，讓男生感覺非常愉快放鬆，而且想睡覺。

黃維倫說，所以下次你另一半做完倒頭就睡，千萬別急著怪他，你有更科學的方式解釋這件事。

「聖人模式」生理不反應期

泌尿科醫師黃冠鈞也曾在臉書提到，當男性在激情的一瞬間後，會感受到一股難以言喻的疲乏感，進入一段稱為「聖人模式」的生理不反應期。

黃冠鈞指出，這個生理不反應期是人體自然恢復的必要階段，讓身體有時間可以調節神經、荷爾蒙與身體能量資源，因此如果熱情過頭、一夜多次，特別讓人容易感覺力不從心。

黃冠鈞提到，可以縮短聖人模式的時間嗎？可從生活習慣、有氧運動訓練、營養與補充劑等多方面著手，如瑪卡或壯陽藥物，幫助體內的一氧化氮代謝減緩；或透過有氧運動來增進心血管健康，改善陰莖血流，縮短恢復時間。

黃冠鈞說，想縮短恢復時間，可以從這幾個方向著手：

1、有氧運動強化血液循環

規律跑步、游泳、快走或有氧舞蹈，可提升全身與生殖器官的血液循環，加速射精後的恢復時間。規律運動同時也能減少動脈粥樣硬化、內分泌失衡，讓行房後的恢復速度更快。

2、飲食及營養補充

補充含有精氨酸的食物對血管擴張、免疫調節、肌肉修復等生理功能極為重要。男性補充精氨酸，有助於改善陰莖血管的舒張能力，縮短聖人模式的維持時間。

常見食物來源包括動物性蛋白質，如牛肉、雞肉、鮭魚、雞蛋等，也能從堅果或豆類（如豆漿、豆腐）等製品中補充。

3、充足睡眠與壓力管理

男性若睡眠不足，除了會降低睪固酮濃度、提高體內的皮質醇濃度之外，疲倦會導致身體無法充分休息恢復，在體力上更力不從心，間接延長聖人模式的待機時間。