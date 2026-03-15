菊花「飄4種怪味」出事了！　醫警告：洗完還是臭別拖

▲肛門洗過還是有怪味，小心是肛門或直腸疾病找上門。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

許多人都有難以啟齒的困擾，總覺得自己的「菊花」飄出臭味，擔心是不是沒洗乾淨，甚至懷疑自己生病了？對此，大腸直腸外科醫師張家齊指出，「有味道，不一定是生病！」若是生理汗味或飲食造成純屬正常，但若聞到「腐爛惡臭、金屬腥味」等4種怪味，且伴隨濕濕的分泌物或出血，就得小心恐是肛門或直腸疾病在作怪。

張家齊醫師在粉專「月易診所｜大腸直腸外科」發文分享，診間常有患者難為情地問：「醫師…我的菊花味道好像有點重，是不是不乾淨啊？」他解釋，肛門周圍本來就是容易流汗、接觸排泄物及悶熱摩擦之處，因此出現氣味並不奇怪。

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張家齊醫師分析，常見的「正常來源」包括久坐或活動量大造成的生理汗味；吃了蒜、蔥、韭菜等重口味食物留下的飲食殘留味；以及排便後清潔不完全導致的輕微便味。他強調，只要沒有疼痛、分泌物或出血，通常調整清潔方式與生活習慣就能改善。

不過，張家齊醫師示警，若發現味道不對就要特別注意！如果是聞到以下4種氣味，通常不只是清潔問題，可能有肛門或直腸疾病：

1. 腐爛惡臭：可能和組織感染、化膿有關。

2. 持續性的酸臭味：常見於「肛門瘻管」，因膿液持續滲出導致。

3. 濃烈糞臭味：可能是痔瘡滲漏、肛門閉合不全。

4. 金屬腥味：可能有痔瘡、肛裂等慢性出血狀況。

張家齊醫師提醒，這類異常味道通常會伴隨濕濕的分泌物、反覆不舒服、搔癢、出血或疼痛，甚至「清了還是一直有味道」。若民眾發現疑似有上述狀況，建議趕緊就醫檢查，以免拖久了變成慢性困擾。