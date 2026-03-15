「健康幣規劃不明」遭藍委酸　石崇良：會適時在4月公布

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者邱俊吉攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部日前宣布要推動「健康幣」制度，鼓勵民眾主動參與健康促進行為。但國民黨立委陳菁徽認為，部長石崇良回應都沒有規劃。對此，石崇良今受訪時表示，初步設定對象是18歲以上成人，會適時在4月公布，並期盼由總統來宣布。

健康幣構想最早由衛福部長石崇良於去年10月提出，核心理念是結合公共衛生政策與誘因機制，透過累積點數的方式，提高民眾接種疫苗及參與癌症早期篩檢的意願，點數未來可作為折抵運動場館費用、健康商品或相關服務的工具。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳菁徽指出，去年透過質詢、索資發函等方式，不斷向衛福部詢問健康幣政策的具體規劃，但部長回應和衛福部回函都是「有回應，卻沒有答案，甚至連明確的承諾都不願意給」。她直言，這讓人不禁有「聽君一席話，如同一席話」的感覺。

針對健康幣初步構想，石崇良曾表示，過去健保署推健康存摺只有資料，未來規劃和民間合作，讓健康幣可以在日常生活中使用兌換，例如運動業者合作，使用運動設施可以折抵入場費，和連鎖藥局合作，去購買健康食品或保健食品時有折扣。另外，他也曾提到，試辦的「健習生 Health Go」未來將轉型為健康幣App。

但陳菁徽表示，當初政府投入近一千萬元的經費建置該App，但從2025年11月試辦以來，下載量只有500次，現在已經從Apple Store與Google Play雙平台下架，而且該款App只像功能有限的健康記事本。她質疑，「一個連試辦階段都沒能獲得民眾認同的系統，未來可以成功轉型為健康幣平台嗎？」

石崇良今出席台北市中醫師公會慶祝第96屆國醫節舉行「第21屆第2次會員大會」，面對媒體詢問健康幣進度，他僅強調，4月會找適當時機對外公布，初步設定對象是18歲以上成人，與兒童節無關，並期盼由總統來宣布。

他強調，健康幣會採用現行的Health Go的預算轉型推動，但因為預算沒有審查，所以目前沒有預算可以執行，不過兌換平台已經完成招標，目前已經依照資料持續設計中。